Кирило Буданов: розпочинається спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні

Проєкт Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні було погоджено.

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Голова Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що Україна нарешті розпочинає будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

За його словами, на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини Героїв погодили проєкт Національного меморіального комплексу, і невдовзі розпочнеться його спорудження.

«Ми зобовʼязані зробити це швидко і професійно. Це наш обовʼязок перед памʼяттю полеглих Героїв. Занадто довго цього чекають родини загиблих майданівців та все українське суспільство. І ми це зробимо», — заявив Буданов.

Він наголосив, що музей та меморіал мають стати простором памʼяті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною національної ідентичності.

«Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам’яті, гідності та сили. Місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи», — наголосив Кирило Буданов.

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