Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Віктора Орбана

В Угорщині назвали блокування українських видань помилкою уряду Віктора Орбана.

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Влада Угорщини скасувала заборону на українські ЗМІ, яку було запроваджено за Віктора Орбана. Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.

За його словами, рішення про розблокування українських медіа було ухвалене спільно з Міністерством закордонних справ країни.

Тарр нагадав, що заборону на українські видання запровадили у 2025 році у відповідь на рішення України обмежити діяльність окремих угорських медіа.

«Не можна плутати ЗМІ, що поширюють російську пропаганду, зі справжньою, незалежною пресою ані в Угорщині, ані на міжнародному рівні. Повалений уряд постійно працював над тим, щоб копати рови, і блокування цих видань не мало іншої мети», - сказав міністр.

За його словами, нинішній уряд робить ставку на покращення добросусідських відносин, що також має позитивно вплинути на становище угорської громади за межами країни.

«Наше завдання - налагодження добросусідських відносин, що сприятиме покращенню становища угорців за кордоном - це спільна національна справа. Рухаючись цим шляхом, завдяки нашій попередній історичній угоді ми за кілька тижнів досягли більшого, ніж усунений уряд за 16 років», - додав Тарр.

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