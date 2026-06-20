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У Києві чоловік огородив частину парку «Сирецький гай» та обмежив доступ до озера — йому оголосили підозру

23:31, 20 червня 2026
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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який самовільно зайняв земельну ділянку площею 0,13 га на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сирецький гай», огородив її парканом та обмежив доступ громадян до розташованого там озера.
У Києві чоловік огородив частину парку «Сирецький гай» та обмежив доступ до озера — йому оголосили підозру
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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який самовільно зайняв земельну ділянку на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Сирецький гай» та обмежив доступ до озера. Про це повідомили у прокуратурі. 

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За даними слідства, киянин вирішив розширити територію свого домоволодіння та огородив парканом сусідню земельну ділянку площею 0,13 га. Ця земля належить до природно-заповідного фонду та відноситься до особливо цінних земель.

Внаслідок встановлення огорожі чоловік фактично обмежив доступ інших громадян до земельної ділянки, а також до розташованого на ній озера.

Зазначається, що самовільно зайнята територія розташована у межах парку «Сирецький гай» у Шевченківському районі столиці.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель.

Наразі незаконно встановлений паркан уже демонтовано, земельну ділянку приведено до належного стану, а завдані збитки відшкодовано.

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прокуратура Київ

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