В Киеве мужчина огородил часть парка «Сырецкая роща» и ограничил доступ к озеру — ему объявили подозрение

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который самовольно занял земельный участок площадью 0,13 га на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Сырецкая роща», огородил его забором и ограничил доступ граждан к расположенному там озеру.

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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который самовольно занял земельный участок на территории парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Сырецкая роща» и ограничил доступ к озеру. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, киевлянин решил расширить территорию своего домовладения и огородил забором соседний земельный участок площадью 0,13 га. Эта земля относится к природно-заповедному фонду и относится к особо ценным землям.

В результате установки забора мужчина фактически ограничил доступ других граждан к земельному участку, а также к расположенному на нем озеру.

Отмечается, что самовольно занятая территория расположена в пределах парка «Сырецкая роща» в Шевченковском районе столицы.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины - самовольное занятие земельного участка особо ценных земель.

В настоящее время незаконно установленный забор уже демонтирован, земельный участок приведен в надлежащее состояние, а нанесенный ущерб возмещен.

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