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Мужчина отрезал себе ногу, чтобы инсценировать ограбление и получить страховую выплату

16:19, 20 июня 2026
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Мужчина заявил, что стал жертвой жестокого нападения, во время которого нападавшие якобы отрубили ему стопу мачете.
Мужчина отрезал себе ногу, чтобы инсценировать ограбление и получить страховую выплату
Фото: Getty
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В Бразилии мужчина шокировал следствие, когда выяснилось, что он самостоятельно ампутировал себе стопу, чтобы выдать себя за жертву ограбления и получить крупную страховую выплату, сообщает LADBible.

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Речь идет о Вандерлее дос Сантосе Гомесе, который работал административным помощником в Федеральном университете Реконкаву-да-Баия на северо-востоке Бразилии. По данным суда, в период с июня по июль 2019 года он оформил четыре дорогостоящих страховых полиса, стоимость которых не соответствовала его официальной заработной плате.

Общая сумма выплат по этим страховкам могла составить около 1,5 млн реалов (примерно 290 000 долларов США по актуальному среднему курсу 2026 года).

Через три недели после оформления страхования мужчину нашли раненым в сельской местности возле деревни Мерсес в муниципалитете Сан-Гонсалу-дус-Кампус — без правой стопы. Он заявил, что стал жертвой похищения и жестокого нападения, во время которого нападавшие якобы отрубили ему стопу мачете.

Вещи, которые он сообщил как похищенные, позже нашли в рюкзаке вместе с отрезанной стопой.

После госпитализации и лечения, 15 августа — через несколько дней после инцидента — Гомес подал заявления на страховые выплаты в несколько компаний. Однако у следствия возникли сомнения из-за подозрительно короткого промежутка времени между оформлением полисов и «ограблением».

Полиция заподозрила, что, несмотря на потерю стопы, мужчина мог попытаться мошенническим путем получить страховые выплаты. Сам Гомес отрицает инсценировку нападения, а его защита настаивает на недостаточности доказательств для вынесения обвинительного приговора.

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суд Бразилия

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