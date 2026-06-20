Чоловік відрізав собі ногу, щоб інсценувати пограбування і отримати страхову виплату

Чоловік заявив, що став жертвою жорстокого нападу, під час якого нападники нібито відрубали йому стопу мачете.

Фото: Getty

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У Бразилії чоловік шокував слідство, коли з’ясувалося, що він самостійно ампутував собі стопу, аби видати себе за жертву пограбування та отримати велику страхову виплату, повідомляє LADBible.

Йдеться про Вандерлея дос Сантоса Гомеса, який працював адміністративним помічником у Федеральному університеті Реконкаву-да-Байя на північному сході Бразилії. За даними суду, у період з червня по липень 2019 року він оформив чотири дорогі страхові поліси, вартість яких не відповідала його офіційній зарплаті.

Загальна сума виплат за цими страховками могла становити близько 1,5 млн реалів (приблизно 290 000 доларів США за актуальним середнім курсом 2026 року).

Через три тижні після оформлення страхування чоловіка знайшли пораненим у сільській місцевості поблизу села Мерсес у муніципалітеті Сан-Гонсалу-дус-Кампус — без правої стопи. Він заявив, що став жертвою викрадення та жорстокого нападу, під час якого нападники нібито відрубали йому стопу мачете.

Речі, які він повідомив як викрадені, згодом знайшли у рюкзаку разом із відрізаною стопою.

Після госпіталізації та лікування, 15 серпня — через кілька днів після інциденту — Гомес подав заяви на страхові виплати до кількох компаній. Однак у слідства виникли сумніви через підозріло короткий проміжок часу між оформленням полісів і «пограбуванням».

Поліція запідозрила, що, попри втрату стопи, чоловік міг намагатися шахрайським шляхом отримати страхові виплати. Сам Гомес заперечує інсценування нападу, а його захист наполягає на недостатності доказів для обвинувального вироку.

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