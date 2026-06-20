Небезпечні інфекції з відпустки: які хвороби можна привезти з-за кордону влітку

Малярія, лихоманка денге, гепатит А, кишкові інфекції та інші небезпечні захворювання залишаються поширеними у багатьох популярних туристичних країнах.

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Попри війну в Україні, багато громадян влітку вирушають у відпустки за кордон, щоб відпочити та відновити сили. Туреччина, Єгипет, Греція, Іспанія, Італія, Таїланд та інші популярні туристичні напрямки щороку приваблюють тисячі українців. Водночас подорожі можуть приховувати не лише приємні враження, а й ризики для здоров’я.

Лікарі попереджають, що деякі інфекційні захворювання, поширені в інших країнах, в Україні зустрічаються рідко або взагалі не є характерними. Тому туристи можуть привезти додому небезпечні хвороби, про які навіть не підозрюють.

Малярія: небезпечна хвороба, яку переносять комарі

Малярія залишається однією з найнебезпечніших інфекцій у світі. Захворювання поширене в багатьох країнах Африки, Південної Азії, Центральної та Південної Америки.

Інфекція передається через укуси заражених комарів. Симптоми можуть з’явитися через кілька днів або навіть тижнів після повернення додому. Серед них — висока температура, озноб, сильна слабкість, головний біль та біль у м’язах.

Без своєчасного лікування малярія може становити загрозу для життя.

Лихоманка денге: стрімко поширюється у світі

Останніми роками значно зросла кількість випадків лихоманки денге. Найчастіше інфекція зустрічається у країнах Південно-Східної Азії, Латинської Америки та на деяких курортах Карибського басейну.

Хвороба також передається через укуси комарів. Для неї характерні висока температура, сильний біль у суглобах і м’язах, висип та виражена слабкість.

У важких випадках денге може призводити до серйозних ускладнень.

Гепатит А: інфекція брудних рук і забрудненої води

Вірусний гепатит А поширений у багатьох країнах із теплим кліматом та недостатнім рівнем санітарії.

Заразитися можна через воду, їжу або брудні руки. Особливо небезпечними можуть бути лід у напоях, немиті овочі та фрукти, а також їжа, придбана у вуличних торговців.

Симптоми включають нудоту, слабкість, втрату апетиту, біль у животі та жовтяницю.

Кишкові інфекції: найпоширеніша проблема туристів

Однією з найчастіших причин звернення мандрівників до лікарів залишаються кишкові інфекції.

Сальмонельоз, шигельоз, ротавірусна інфекція, черевний тиф і навіть холера можуть передаватися через неякісну воду та продукти харчування.

Ризик підвищується при вживанні сирих морепродуктів, недостатньо термічно обробленого м’яса, непастеризованих молочних продуктів та страв із вуличних закладів харчування.

Паразитарні захворювання: небезпека, про яку часто забувають

У тропічних країнах туристи можуть заразитися різними паразитарними інфекціями.

Деякі паразити потрапляють до організму через забруднену воду чи їжу, інші — під час купання у прісних водоймах або контакту із зараженим ґрунтом.

Такі захворювання можуть тривалий час перебігати безсимптомно та проявитися вже після повернення з відпочинку.

Сказ: ризик після контакту з тваринами

Під час відпочинку за кордоном туристи нерідко контактують із безпритульними собаками, котами або навіть мавпами.

Медики наголошують: будь-який укус, подряпина або потрапляння слини тварини на пошкоджену шкіру є приводом для негайного звернення до лікаря.

Сказ належить до смертельно небезпечних захворювань, однак своєчасна вакцинація після контакту з твариною дозволяє запобігти розвитку хвороби.

Як зменшити ризик зараження під час подорожі

Фахівці радять перед поїздкою перевірити епідемічну ситуацію в країні призначення та дізнатися, чи потрібні додаткові щеплення.

Під час відпочинку варто:

пити лише бутильовану або кип’ячену воду;

регулярно мити руки;

уникати сумнівної вуличної їжі;

ретельно мити овочі та фрукти;

користуватися репелентами від комах;

уникати контактів із безпритульними тваринами.

Коли після подорожі потрібно звернутися до лікаря

Після повернення з-за кордону не варто ігнорувати такі симптоми, як:

висока температура;

висип;

тривалий пронос;

блювання;

жовтяниця;

сильна слабкість;

незрозумілий біль у м’язах чи суглобах.

У таких випадках необхідно повідомити лікаря про нещодавню подорож. Це допоможе швидше встановити правильний діагноз і розпочати лікування.

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