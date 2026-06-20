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Шість судимостей не зупинили: чоловік вкрав парфуми на 4700 грн з «Єви» та опинився за ґратами

23:00, 20 червня 2026
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У Хмельницькому чоловіка, який має шість судимостей, засудили до 5 років 6 місяців позбавлення волі за повторну крадіжку двох флаконів парфумів із магазину «Єва» на суму 4700 гривень, вчинену під час воєнного стану.
Шість судимостей не зупинили: чоловік вкрав парфуми на 4700 грн з «Єви» та опинився за ґратами
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Хмельничанин, який має шість судимостей, здебільшого за крадіжки, знову скоїв злочин. Суд визнав його винним у повторній крадіжці, вчиненій під час воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Про це повідомили у Хмельницькому міськрайонному суді.

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За обставинами справи № 686/6496/26, перебуваючи у приміщенні магазину «Єва» на вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому, обвинувачений таємно викрав два флакони чоловічої туалетної води  марки «Trussardi» загальною вартістю 4700 гривень. 

Встановлені судом обставини підтверджуються доказами, безпосередньо дослідженими в судовому засіданні: показаннями самого обвинуваченого та представника потерпілого, відеозаписами з камер відеоспостереження, розташованих в магазині.  

За результатами судово-психіатричної експертизи, обвинувачений усвідомлював свої дії і міг керувати ними.

Будь-яким психічним захворюванням у теперішній час, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними, не страждає. Виявляє емоційно-нестійкий розлад особистості, імпульсивний тип, психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання алкоголю, коноплі, синдром залежності, виявляв такі і на період інкримінованого йому злочину. Застосування до нього примусових заходів медичного характеру не потребує.

За таких обставин суд визнав його осудним та відповідальним за скоєне. 

Обвинувачений вину визнав, що суд визнав обставиною, яка пом`якшує йому покарання, а інкриміновану таку, що обтяжує покарання обставину «рецидив злочинів» суд виключив із обвинувачення, адже вона одночасно утворює і таку ознаку як «повторність», яка впливає на кваліфікацію.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та призначив йому покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. На вирок може бути подана апеляція.

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