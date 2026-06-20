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У Великій Британії зіткнулися два потяги: загинув машиніст, 89 людей постраждали

15:43, 20 червня 2026
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Обставини аварії мають встановити під час повного розслідування.
У Великій Британії зіткнулися два потяги: загинув машиніст, 89 людей постраждали
Фото: The Guardian
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У Великій Британії 19 червня неподалік від Бедфорда зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого загинув машиніст, пише The Guardian.

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У аварію потрапили два потяги компанії East Midlands Railway: рейс із Корбі до лондонського вокзалу Сент-Панкрас, який вирушив о 16:40, та потяг із Ноттінгема до Лондона, що виїхав о 15:50. Зіткнення сталося неподалік розв’язки Елстоу між трасами A421 і A6. На місці працювали екстрені служби, зокрема вертольоти санітарної авіації.

Зазначається, що внаслідок інциденту 89 людей постраждали: 11 постраждалих отримали важкі травми, ще 22 людини були тяжко поранені. Інші 56 пасажирів зазнали легких ушкоджень.

За словами генерального секретаря RMT Едді Демпсі, загиблим був машиніст потяга та колишній представник профспілки.

Правоохоронці оголосили масштабну надзвичайну ситуацію, а обставини аварії мають встановити під час повного розслідування.

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ДТП Велика Британія

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