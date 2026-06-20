В Великобритании столкнулись два поезда: погиб машинист, 89 человек пострадали

Обстоятельства аварии должны установить в ходе полного расследования.

Фото: The Guardian

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании 19 июня неподалеку от Бедфорда столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погиб машинист, пишет The Guardian.

В аварию попали два поезда компании East Midlands Railway: рейс из Корби на лондонский вокзал Сент-Панкрас, который отправился в 16:40, и поезд из Ноттингема в Лондон, выехавший в 15:50. Столкновение произошло неподалеку от развязки Элстоу между трассами A421 и A6. На месте работали экстренные службы, в том числе вертолеты санитарной авиации.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 89 человек: 11 пострадавших получили тяжелые травмы, еще 22 человека были серьезно ранены. Остальные 56 пассажиров получили легкие повреждения.

По словам генерального секретаря RMT Эдди Демпси, погибшим был машинист поезда и бывший представитель профсоюза.

Правоохранители объявили масштабную чрезвычайную ситуацию, а обстоятельства аварии должны установить в ходе полного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.