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В Великобритании столкнулись два поезда: погиб машинист, 89 человек пострадали

15:43, 20 июня 2026
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Обстоятельства аварии должны установить в ходе полного расследования.
В Великобритании столкнулись два поезда: погиб машинист, 89 человек пострадали
Фото: The Guardian
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В Великобритании 19 июня неподалеку от Бедфорда столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погиб машинист, пишет The Guardian.

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В аварию попали два поезда компании East Midlands Railway: рейс из Корби на лондонский вокзал Сент-Панкрас, который отправился в 16:40, и поезд из Ноттингема в Лондон, выехавший в 15:50. Столкновение произошло неподалеку от развязки Элстоу между трассами A421 и A6. На месте работали экстренные службы, в том числе вертолеты санитарной авиации.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 89 человек: 11 пострадавших получили тяжелые травмы, еще 22 человека были серьезно ранены. Остальные 56 пассажиров получили легкие повреждения.

По словам генерального секретаря RMT Эдди Демпси, погибшим был машинист поезда и бывший представитель профсоюза.

Правоохранители объявили масштабную чрезвычайную ситуацию, а обстоятельства аварии должны установить в ходе полного расследования.

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ДТП Великобритания

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