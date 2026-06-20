Воспитала как сына: суд признал тетю иждивенкой погибшего военного и открыл путь к выплатам

Сколевский районный суд Львовской области установил факт пребывания женщины на иждивении ее племянника, который погиб во время выполнения боевого задания.

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Сколевский районный суд Львовской области рассмотрел в порядке отдельного производства дело об установлении факта нахождения лица на иждивении погибшего военнослужащего как члена его семьи. Установление такого юридического факта было необходимо заявительнице для реализации прав на социальные гарантии, предусмотренные законодательством для членов семей погибших Защитников Украины, в частности для оформления соответствующего статуса и получения положенных выплат.

Суть дела

В суд обратилась женщина, которая просила установить факт её нахождения на иждивении погибшего военнослужащего. Заявительница отмечала, что военнослужащий был её племянником, однако фактически воспитывался ею с раннего детства. После тяжёлой болезни матери и её последующей смерти именно заявительница была назначена опекуном ребёнка решением органа местного самоуправления.

По словам заявительницы, военнослужащий всю жизнь проживал вместе с ней и её мужем, они вели общее хозяйство, имели общий быт и фактически составляли одну семью. Собственных детей супруги не имели. До мобилизации мужчина работал в Украине и за рубежом, а полученные средства использовал для обеспечения потребностей семьи. После призыва на военную службу он продолжил материально поддерживать заявительницу и её мужа за счёт денежного обеспечения военнослужащего.

Судом было установлено, что заявительница является лицом пенсионного возраста и имеет инвалидность II группы. Она получала пенсию по возрасту, которая была её единственным самостоятельным доходом. Также материалы дела содержали документы, подтверждающие необходимость постоянного ухода за заявительницей и факт осуществления такого ухода погибшим военнослужащим.

После гибели военнослужащего при выполнении боевого задания заявительница обратилась в органы социальной защиты и территориальный центр комплектования для оформления предусмотренных законом выплат и статуса члена семьи погибшего Защитника. Однако ей было отказано из-за отсутствия документального подтверждения принадлежности к категориям лиц, определённым законодательством. Именно поэтому она обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении.

Представители территориального центра комплектования и Министерства обороны Украины возражали против удовлетворения заявления. Они отмечали, что заявительницей не доказан надлежащими доказательствами факт нахождения на полном иждивении военнослужащего, а также отсутствуют подтверждения размера и систематичности материальной помощи, её соотношения с собственными доходами заявительницы. Кроме того, подчёркивалась необходимость доказательства соответствия критериям, установленным законодательством для лиц, которые могут претендовать на единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание на положения Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а также на правовые выводы Верховного Суда относительно установления факта нахождения на иждивении.

Суд отметил, что члены семьи умершего считаются находившимися на его иждивении, если они находились на его полном содержании либо получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. При этом сам факт получения пенсии или иных доходов не исключает возможности установления факта нахождения на иждивении, если помощь кормильца носила постоянный характер и была основным источником существования.

Исследовав предоставленные доказательства по делу № 453/556/26, суд установил, что военнослужащий длительное время проживал вместе с заявительницей и её мужем, вёл с ними общее хозяйство, материально обеспечивал семью, осуществлял уход за заявительницей, которая по состоянию здоровья нуждалась в посторонней помощи. Суд также учёл документы органов местного самоуправления, подтверждавшие совместное проживание сторон, ведение ими общего хозяйства и нахождение заявительницы на иждивении погибшего.

Оценивая совокупность доказательств, суд пришёл к выводу, что между заявительницей и погибшим военнослужащим существовали не только родственные, но и фактические семейные отношения. Они были связаны общим бытом, общим бюджетом, взаимными правами и обязанностями, а материальная помощь со стороны военнослужащего носила постоянный характер и была существенным источником обеспечения заявительницы.

С учётом установленных обстоятельств суд признал доказанным факт нахождения заявительницы на иждивении погибшего военнослужащего как члена его семьи до дня его смерти и удовлетворил заявление.

Апелляционная жалоба на решение суда подаётся непосредственно во Львовский апелляционный суд.

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