Продажи топливо пошли вверх: рынок заработал более 221 млрд грн за пять месяцев

За пять месяцев 2026 года в Украине было реализовано более 3,3 млрд литров топливо, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Продажи топлива в Украине за пять месяцев 2026 года выросли на 11,5%, а выручка рынка превысила 221 млрд грн. В то же время количество фискализированных точек продаж увеличилось почти на треть, что свидетельствует о дальнейшей детенизации отрасли. Об этом сообщили в парламентском Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отмечается, что в январе–мае 2026 года в Украине было реализовано 3,319 млрд литров топлива, что на 341 млн литров или 11,45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая выручка от продажи топлива за этот период достигла 221,1 млрд грн, что на 70,5 млрд грн или 46,8% превышает показатель за пять месяцев 2025 года.

В комитете отметили, что из общего прироста выручки около 17,3 млрд грн обеспечило именно увеличение объёмов реализации топлива. Это составляет почти четверть от общего прироста доходов рынка.

Кроме того, продолжает расти количество фискализированных точек продаж. Среднее количество регистраторов расчётных операций (РРО), работавших в сфере торговли топливом в январе–мае 2026 года, составило 21 052 единицы. Это на 5 043 РРО или 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Считается, что такая динамика свидетельствует о расширении сети легальных точек продаж и эффективности мер по детенизации рынка.

В то же время в комитете подчеркнули, что проблема нелегальных автозаправочных станций остаётся актуальной. Несмотря на результаты работы правоохранительных органов, в частности Бюро экономической безопасности и Национальной полиции, борьба с теневым сегментом рынка топлива должна быть доведена до завершения.

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