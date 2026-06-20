Вдове военного занизили пенсию из-за неучета всех составляющих денежного довольствия — апелляция стала на ее сторону

Первый апелляционный административный суд подтвердил право вдовы военного на перерасчет пенсии в связи с потерей кормильца, поскольку Пенсионный фонд исчислил выплаты по денежному обеспечению в размере 14 543,55 грн вместо 39 494,62 грн.

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Первый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве на решение Луганского окружного административного суда по делу о правильности исчисления пенсии в связи с потерей кормильца. Спор возник из-за того, что Пенсионный фонд назначил вдове умершего военного пенсионера пенсию исходя из меньшего размера денежного обеспечения, чем тот, из которого фактически была исчислена пенсия самого кормильца на момент его смерти.

Суть дела

Истец с 14 июля 2025 года получает пенсию в связи с потерей кормильца после смерти мужа, который являлся пенсионером из числа лиц, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

После назначения пенсии Пенсионный фонд определил её размер как 30% от денежного обеспечения умершего кормильца в сумме 14 543,55 грн. При этом при расчёте были учтены должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, надбавка за работу в условиях режимных ограничений, доплата за учёную степень и премия.

Вместе с тем ещё при жизни кормилец неоднократно отстаивал в судах право на надлежащий перерасчёт своей пенсии. Решениями Луганского окружного административного суда Пенсионный фонд был обязан провести перерасчёт его пенсии с учётом всех составляющих денежного обеспечения, определённых справкой Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Луганской области», а также применить процентное значение пенсии в размере 90% денежного обеспечения без ограничения максимальным размером.

В результате исполнения судебных решений с 2023 года пенсия кормильца исчислялась уже из денежного обеспечения в сумме 39 494,62 грн, в состав которого входили не только оклады и надбавка за выслугу лет, но и среднемесячная сумма дополнительных видов денежного обеспечения за 24 месяца, в частности надбавка за специфические условия прохождения службы, премии и другие выплаты.

После смерти мужа истец обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчёте назначенной ей пенсии в связи с потерей кормильца, указывая, что она должна исчисляться из того же денежного обеспечения, из которого на день смерти была исчислена пенсия кормильца. Однако Пенсионный фонд отказал в таком перерасчёте, сославшись на отсутствие оснований для учёта справки о денежном обеспечении от 18 июня 2021 года.

Луганский окружной административный суд признал действия Пенсионного фонда противоправными, обязал провести перерасчёт пенсии истцу и определить её размер исходя из денежного обеспечения в сумме 39 494,62 грн. Не согласившись с таким решением, Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве подало апелляционную жалобу.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд по делу №360/2519/25 указал, что в соответствии со статьями 43 и 45 Закона №2262-XII пенсии членам семей военнослужащих и других лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение по этому закону, исчисляются из размера денежного обеспечения, из которого была исчислена пенсия самому кормильцу.

Коллегия судей подчеркнула, что в состав такого денежного обеспечения входят не только должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет, но и все ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, доплаты, повышения и премии, предусмотренные законодательством.

Суд установил, что начиная с 1 апреля 2023 года и до дня смерти кормильца его пенсия фактически исчислялась из суммы денежного обеспечения 39 494,62 грн. Именно эта сумма была учтена при исполнении судебных решений о перерасчёте пенсии и использовалась Пенсионным фондом при определении размера пенсии кормильца.

В то же время при назначении истцу пенсии в связи с потерей кормильца ответчик использовал прежний размер денежного обеспечения — 14 543,55 грн, который применялся до проведения перерасчётов во исполнение судебных решений.

Коллегия судей пришла к выводу, что такой подход противоречит требованиям статьи 45 Закона №2262-XII, поскольку пенсия в связи с потерей кормильца должна исчисляться именно из того денежного обеспечения, из которого на момент смерти была исчислена пенсия самого кормильца.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о противоправности действий Пенсионного фонда по назначению пенсии исходя из суммы 14 543,55 грн и признал обоснованным обязательство провести перерасчёт и выплату пенсии с 14 июля 2025 года, исходя из денежного обеспечения в размере 39 494,62 грн.

В результате Первый апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве без удовлетворения, а решение Луганского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу 15 июня 2026 года.

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