Вдові військового занизили пенсію через неврахування всіх складових грошового забезпечення — апеляція стала на її бік

Перший апеляційний адміністративний суд підтвердив право вдови військового на перерахунок пенсії у зв’язку з втратою годувальника, оскільки Пенсійний фонд обчислив виплати з грошового забезпечення у розмірі 14 543,55 грн замість 39 494,62 грн.

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Перший апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві на рішення Луганського окружного адміністративного суду у справі щодо правильності обчислення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Спір виник через те, що Пенсійний фонд призначив вдові померлого військового пенсіонера пенсію, виходячи з меншого розміру грошового забезпечення, ніж той, з якого фактично була обчислена пенсія самого годувальника на момент його смерті.

Суть справи

Позивачка з 14 липня 2025 року отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника після смерті чоловіка, який був пенсіонером із числа осіб, пенсійне забезпечення яких здійснюється відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Після призначення пенсії Пенсійний фонд визначив її розмір як 30% від грошового забезпечення померлого годувальника у сумі 14 543,55 грн. При цьому під час розрахунку були враховані посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень, доплата за науковий ступінь та премія.

Разом з тим ще за життя годувальник неодноразово відстоював у судах право на належний перерахунок своєї пенсії. Рішеннями Луганського окружного адміністративного суду Пенсійний фонд був зобов’язаний провести перерахунок його пенсії з урахуванням усіх складових грошового забезпечення, визначених довідкою Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Луганській області», а також застосувати відсоткове значення пенсії у розмірі 90% грошового забезпечення без обмеження максимальним розміром.

У результаті виконання судових рішень з 2023 року пенсія годувальника обчислювалася вже з грошового забезпечення у сумі 39 494,62 грн, до складу якого входили не лише оклади та надбавка за вислугу років, а й середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення за 24 місяці, зокрема надбавка за специфічні умови проходження служби, премії та інші виплати.

Після смерті чоловіка позивачка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок призначеної їй пенсії у зв’язку з втратою годувальника, вказуючи, що вона повинна обчислюватися з того самого грошового забезпечення, з якого на день смерті була обчислена пенсія годувальника. Однак Пенсійний фонд відмовив у такому перерахунку, посилаючись на відсутність підстав для врахування довідки про грошове забезпечення від 18 червня 2021 року.

Луганський окружний адміністративний суд визнав дії Пенсійного фонду протиправними, зобов’язав провести перерахунок пенсії позивачці та визначити її розмір виходячи з грошового забезпечення у сумі 39 494,62 грн. Не погодившись із таким рішенням, Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві подало апеляційну скаргу.

Позиція та висновки суду

Апеляційний суд у справі № 360/2519/25 зазначив, що відповідно до статей 43 та 45 Закону №2262-ХІІ пенсії членам сімей військовослужбовців та інших осіб, які мають право на пенсійне забезпечення за цим законом, обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого була обчислена пенсія самому годувальникові.

Колегія суддів наголосила, що до складу такого грошового забезпечення входять не лише посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років, а й усі щомісячні додаткові види грошового забезпечення, доплати, підвищення та премії, передбачені законодавством.

Суд встановив, що починаючи з 1 квітня 2023 року і до дня смерті годувальника його пенсія фактично обчислювалася із суми грошового забезпечення 39 494,62 грн. Саме ця сума була врахована під час виконання рішень судів про перерахунок пенсії та використовувалася Пенсійним фондом при визначенні розміру пенсії годувальника.

Водночас під час призначення позивачці пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідач використав попередній розмір грошового забезпечення — 14 543,55 грн, який застосовувався до проведення перерахунків на виконання судових рішень.

Колегія суддів дійшла висновку, що такий підхід суперечить вимогам статті 45 Закону №2262-ХІІ, оскільки пенсія у зв’язку з втратою годувальника повинна обчислюватися саме з того грошового забезпечення, з якого на момент смерті була обчислена пенсія самого годувальника.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про протиправність дій Пенсійного фонду щодо призначення пенсії виходячи із суми 14 543,55 грн та визнав обґрунтованим зобов’язання провести перерахунок і виплату пенсії з 14 липня 2025 року, виходячи з грошового забезпечення у розмірі 39 494,62 грн.

У результаті Перший апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві без задоволення, а рішення Луганського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили 15 червня 2026 року.

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