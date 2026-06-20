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Блискавка вдарила в наметове містечко в Німеччині: постраждали дев’ятеро людей, серед них дитина

17:31, 20 червня 2026
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На південному заході Німеччини блискавка влучила в наметове містечко під час потужної грози, внаслідок чого постраждали дев’ятеро людей, серед яких 13-річна дитина.
Блискавка вдарила в наметове містечко в Німеччині: постраждали дев’ятеро людей, серед них дитина
фото: dpa / EinsatzReport24
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На південному заході Німеччини під час потужної грози блискавка влучила в наметове містечко, де перебували учасники спортивного заходу. Внаслідок інциденту травмувалися дев’ять осіб, зокрема 13-річна дитина.

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Подія сталася в ніч на 20 червня у місті Раштатт неподалік французького кордону. У момент негоди люди намагалися зміцнити намети, які пошкоджував сильний вітер. Саме тоді на територію табору вдарила блискавка, пише Tagesschau.

Серед постраждалих — вісім дорослих та одна дитина. Один із потерпілих отримав серйозні травми, однак його життю нічого не загрожує. Шістьох людей доправили до лікарень для надання медичної допомоги.

Ще один випадок стався в районі міста Ройтлінген, де блискавка влучила поблизу жінки, яка проходила через стадіон. Вона також зазнала травм.

За даними німецьких ЗМІ, перед негодою регіон накрила сильна спека — температура повітря сягала близько 35 градусів. Гроза спричинила численні наслідки: повалені дерева, локальні підтоплення, перебої з електропостачанням та зрив низки масових заходів, зокрема фестивалю поблизу міста Тутлінген.

У районі Ройтлінгена частина мешканців тимчасово залишилася без електроенергії через два удари блискавки по енергетичній інфраструктурі.

Синоптики попереджають, що вже найближчим часом регіон знову очікують високі температури та нові грози. За прогнозами Німецької метеорологічної служби, упродовж вихідних і початку наступного тижня можуть бути зафіксовані нові температурні рекорди.

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