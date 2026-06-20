Дві бійцівські собаки покусали жінку на Київщині: суд оштрафував власника, але не конфіскував тварин

На Київщині суд розглянув справу щодо нападу двох собак бійцівських порід на жінку, яка отримала численні укушені рани та була госпіталізована.

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Рокитнянський районний суд Київської області розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 154 КУпАП щодо власника собак бійцівських порід, які вибігли за межі домоволодіння та покусали сусідку. Суд дослідив питання наявності складу адміністративного правопорушення, а також можливості застосування додаткового стягнення у вигляді конфіскації тварин.

Обставини справи

Як встановив суд, 20 травня 2026 року близько 20:00 власник собак бійцівських порід, перебуваючи за місцем проживання, допустив вихід тварин за межі свого домоволодіння. Унаслідок цього собаки напали на сусідку та покусали її в ділянці рук, спричинивши тілесні ушкодження і шкоду здоров’ю.

Під час судового розгляду чоловік пояснив, що ввечері займався городніми роботами. Коли задзвонив телефон, він зайшов до будинку, залишивши ворота на город прикритими, але не зачиненими на засув. За його словами, через вітер ворота відчинилися, а собаки, які перебували на прив’язі, вибігли на город. У цей час на сусідній земельній ділянці перебувала сусідка, на яку й напали тварини.

Почувши крики, чоловік вибіг на подвір’я, побачив відкриті ворота та собак, які кусали жінку. Після цього він повернув тварин до двору, допоміг потерпілій обробити рани, зв’язався з її родичами, а згодом жінку доставили до лікарні. Власник собак визнав свою вину, зазначивши, що не забезпечив належного закриття воріт.

Потерпіла підтвердила, що на неї напали дві собаки, які належать сусіду. Вона просила притягнути його до адміністративної відповідальності та застосувати конфіскацію тварин.

Позиція та висновки суду

Суд звернув увагу на те, що Законом №1684-ІХ від 15 липня 2021 року статтю 154 КУпАП викладено в новій редакції та доповнено частиною третьою, яка набрала чинності 8 листопада 2021 року. Частина 3 статті 154 КУпАП передбачає відповідальність за дії, визначені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили шкоду здоров’ю людини або її майну.

Аналізуючи зміни законодавства, суд зазначив, що до листопада 2021 року кваліфікуючі ознаки повторності правопорушення та заподіяння шкоди здоров’ю або майну були об’єднані в одній частині статті. Після внесення змін законодавець розмежував ці випадки, виділивши спричинення шкоди здоров’ю людини або її майну в окрему частину 3 статті 154 КУпАП.

Водночас суд констатував, що після внесення зазначених змін законодавець не визначив окремо орган, уповноважений розглядати справи за частиною 3 статті 154 КУпАП. Разом із тим суд дійшов висновку, що такі справи підлягають розгляду судами, оскільки йдеться про більш суспільно небезпечні правопорушення, а санкція норми передбачає можливість конфіскації тварин. Суд також послався на статтю 124 Конституції України, статтю 18 Закону «Про судоустрій і статус суддів», статтю 41 Конституції України та положення КУпАП щодо конфіскації майна виключно за рішенням суду.

На підтвердження вини особи суд дослідив протокол про адміністративне правопорушення, рапорт працівника поліції, протокол прийняття заяви про подію, фотоматеріали, документи щодо особи правопорушника та медичну документацію потерпілої.

Зокрема, відповідно до виписки з медичної карти встановлено, що після нападу собак потерпіла була госпіталізована до хірургічного відділення з множинними укушеними ранами обох кистей та передпліч. Їй було проведено первинну хірургічну обробку ран верхніх кінцівок.

Оцінивши зібрані докази, суд дійшов висновку, що власник собак неналежно закрив ворота, що призвело до вільного вибігу тварин на сусідню земельну ділянку. Таким чином він порушив правила утримання та вигулу собак, а його дії спричинили шкоду здоров’ю потерпілої. Суд визнав доведеним склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 154 КУпАП.

Окремо суд проаналізував можливість застосування додаткового стягнення у вигляді конфіскації тварин. Суд зазначив, що для виконання постанови про конфіскацію необхідні документи щодо вилучення майна або довідка про його відсутність. Крім того, стаття 265-5 КУпАП передбачає тимчасове вилучення тварини до набрання законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення.

Однак матеріали справи № 375/1294/26 не містили протоколу опису чи вилучення собак, відомостей про місце їх перебування, а також даних про тимчасове вилучення тварин. На переконання суду, відсутність таких документів унеможливлює виконання рішення в частині конфіскації.

З огляду на характер правопорушення, ступінь вини особи та відсутність встановлених пом’якшуючих або обтяжуючих обставин суд дійшов висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу без конфіскації тварин.

Постановою суду особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 154 КУпАП, та накладено штраф у розмірі 1700 грн. Також із правопорушника стягнуто судовий збір у сумі 665,60 грн.

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