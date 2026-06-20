Две бойцовские собаки покусали женщину в Киевской области: суд оштрафовал владельца, но не конфисковал животных

В Киевской области суд рассмотрел дело о нападении двух собак бойцовских пород на женщину, которая получила многочисленные укушенные раны и была госпитализирована.

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Рокитнянский районный суд Киевской области рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 154 КУоАП в отношении владельца собак бойцовских пород, которые выбежали за пределы домовладения и покусали соседку. Суд исследовал вопрос наличия состава административного правонарушения, а также возможности применения дополнительного взыскания в виде конфискации животных.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 20 мая 2026 года около 20:00 владелец собак бойцовских пород, находясь по месту жительства, допустил выход животных за пределы своего домовладения. В результате этого собаки напали на соседку и покусали её в области рук, причинив телесные повреждения и вред здоровью.

Во время судебного разбирательства мужчина пояснил, что вечером занимался огородными работами. Когда зазвонил телефон, он зашёл в дом, оставив ворота на огород прикрытыми, но не закрытыми на засов. По его словам, из-за ветра ворота открылись, а собаки, находившиеся на привязи, выбежали на огород. В это время на соседнем земельном участке находилась соседка, на которую и напали животные.

Услышав крики, мужчина выбежал во двор, увидел открытые ворота и собак, которые кусали женщину. После этого он вернул животных во двор, помог потерпевшей обработать раны, связался с её родственниками, а затем женщину доставили в больницу. Владелец собак признал свою вину, отметив, что не обеспечил надлежащего закрытия ворот.

Потерпевшая подтвердила, что на неё напали две собаки, принадлежащие соседу. Она просила привлечь его к административной ответственности и применить конфискацию животных.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание на то, что Законом №1684-IX от 15 июля 2021 года статья 154 КУоАП была изложена в новой редакции и дополнена частью третьей, которая вступила в силу 8 ноября 2021 года. Часть 3 статьи 154 КУоАП предусматривает ответственность за действия, определённые частью первой этой статьи, если они причинили вред здоровью человека или его имуществу.

Анализируя изменения законодательства, суд отметил, что до ноября 2021 года квалифицирующие признаки повторности правонарушения и причинения вреда здоровью или имуществу были объединены в одной части статьи. После внесения изменений законодатель разграничил эти случаи, выделив причинение вреда здоровью человека или его имуществу в отдельную часть 3 статьи 154 КУоАП.

Вместе с тем суд констатировал, что после внесения указанных изменений законодатель отдельно не определил орган, уполномоченный рассматривать дела по части 3 статьи 154 КУоАП. Однако суд пришёл к выводу, что такие дела подлежат рассмотрению судами, поскольку речь идёт о более общественно опасных правонарушениях, а санкция нормы предусматривает возможность конфискации животных. Суд также сослался на статью 124 Конституции Украины, статью 18 Закона «О судоустройстве и статусе судей», статью 41 Конституции Украины и положения КУоАП относительно конфискации имущества исключительно по решению суда.

В подтверждение вины лица суд исследовал протокол об административном правонарушении, рапорт сотрудника полиции, протокол принятия заявления о происшествии, фотоматериалы, документы относительно личности правонарушителя и медицинскую документацию потерпевшей.

В частности, согласно выписке из медицинской карты установлено, что после нападения собак потерпевшая была госпитализирована в хирургическое отделение с множественными укушенными ранами обеих кистей и предплечий. Ей была проведена первичная хирургическая обработка ран верхних конечностей.

Оценив собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что владелец собак ненадлежащим образом закрыл ворота, что привело к свободному выбеганию животных на соседний земельный участок. Таким образом он нарушил правила содержания и выгула собак, а его действия причинили вред здоровью потерпевшей. Суд признал доказанным состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 154 КУоАП.

Отдельно суд проанализировал возможность применения дополнительного взыскания в виде конфискации животных. Суд отметил, что для исполнения постановления о конфискации необходимы документы об изъятии имущества либо справка о его отсутствии. Кроме того, статья 265-5 КУоАП предусматривает временное изъятие животного до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

Однако материалы дела № 375/1294/26 не содержали протокола описи либо изъятия собак, сведений о месте их нахождения, а также данных о временном изъятии животных. По убеждению суда, отсутствие таких документов делает невозможным исполнение решения в части конфискации.

Учитывая характер правонарушения, степень вины лица и отсутствие установленных смягчающих либо отягчающих обстоятельств, суд пришёл к выводу о необходимости применения административного взыскания в виде штрафа без конфискации животных.

Постановлением суда лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 154 КУоАП, и наложен штраф в размере 1700 грн. Также с правонарушителя взыскан судебный сбор в сумме 665,60 грн.

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