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Судьи проиграли дело о собственной пенсии: суд в США оставил возрастное ограничение

19:56, 20 июня 2026
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Суд заблокировал попытку судей изменить закон.
Судьи проиграли дело о собственной пенсии: суд в США оставил возрастное ограничение
Фото: Times Union
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В США Верховный суд Нью-Йорка отклонил оспаривание 157-летнего требования Нью-Йорка, согласно которому судьи должны выходить на пенсию в конце года, когда им исполняется 70 лет, пишет Times Union.

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В 13-страничном решении большинство суда пришло к выводу, что это ограничение не было изменено недавно принятой поправкой к конституции штата. Это было решение «per curiam» — юридический термин для заключения, принятого судом как коллегиальным органом, а не написанного отдельным судьей.

Указанное конституционное изменение, одобренное избирателями в 2024 году, добавило в конституцию штата несколько новых оснований в запретах дискриминации. Одним из них стал возраст, то есть документ теперь прямо запрещает дискриминацию по возрасту.

Трое судей Верховного суда штата подали иск против штата после принятия этой поправки, утверждая, что она отменяет обязательный пенсионный возраст для судей.

Эти судьи были вынуждены выходить на пенсию из-за своего возраста. Существует возможность для судей оставаться в должности еще несколько лет, если они будут сертифицированы должностными лицами судебной системы штата, однако истцы добивались полного отмены возрастного ограничения.

Однако обязательный пенсионный возраст также является частью конституции штата, что создало правовой конфликт, который в четверг был разрешен судом.

Суд постановил, что новая поправка не отменяет уже действующее возрастное ограничение в конституции штата.

«Возрастной пенсионный лимит является частью конституционной архитектуры Нью-Йорка», — говорится в решении. «Избиратели штата, законодатели, представители судейского корпуса и кандидаты в судьи понимали, что судебная служба ограничена таким образом».

Главный судья Апелляционного суда Роуэн Вилсон и судья Медлин Сигнас не принимали участия в вынесении решения.

Трех судей, которые оспаривали возрастное ограничение, представлял Джон М. Левенталь.

«Мои клиенты и я разочарованы решением Апелляционного суда, хотя мои клиенты являются судьями и бывшими судьями, а я — бывший судья, мы уважаем решение суда», — сказал Левенталь.

Это уже второй удар по противникам возрастного ограничения за последние два десятилетия: избиратели отклонили поправку в 2013 году, которая должна была повысить обязательный пенсионный возраст до 80 лет.

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