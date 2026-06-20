Судді програли справу щодо власної пенсії: суд у США залишив вікове обмеження

Суд заблокував спробу суддів змінити закон.

Фото: Times Union

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У США Верховний суд Нью-Йорка відхилив оскарження 157-річної вимоги Нью-Йорка, згідно з якою судді повинні виходити на пенсію наприкінці року, коли їм виповнюється 70 років, пише Timesunion.

У 13-сторінковому рішенні більшість суду дійшла висновку, що це обмеження не було змінене нещодавно ухваленою поправкою до конституції штату. Це було рішення «per curiam» — юридичний термін для висновку, ухваленого судом як колегіальним органом, а не написаного окремим суддею.

Зазначена конституційна зміна, схвалена виборцями у 2024 році, додала до конституції штату кілька нових підстав у заборонах дискримінації. Однією з них був вік, тобто документ тепер прямо забороняє дискримінацію за віком.

Троє суддів Верховного суду штату подали позов проти штату після ухвалення цієї поправки, стверджуючи, що вона скасовує обов’язковий пенсійний вік для суддів.

Ці судді змушені були виходити на пенсію через свій вік. Існує можливість для суддів залишатися на посаді ще кілька років, якщо їх сертифікують посадові особи судової системи штату, але позивачі домагалися повного скасування вікового обмеження.

Однак обов’язковий пенсійний вік також є частиною конституції штату, що створило правовий конфлікт, який у четвер був вирішений судом.

Суд постановив, що нова поправка не скасовує вже чинне вікове обмеження в конституції штату.

«Віковий пенсійний ліміт є частиною конституційної архітектури Нью-Йорка», — йдеться у рішенні. «Виборці штату, законодавці, члени суддівського корпусу та кандидати в судді розуміли, що суддівська служба обмежена таким чином».

Головний суддя Апеляційного суду Роуен Вілсон та суддя Медлін Сіґнас не брали участі в ухваленні рішення.

Трьох суддів, які оскаржували вікове обмеження, представляв Джон М. Левенталь, відставний суддя апеляційного відділення другого департаменту.

«Мої клієнти і я розчаровані рішенням Апеляційного суду, хоча мої клієнти є суддями і колишніми суддями, а я — колишній суддя, ми поважаємо рішення суду», — сказав Левенталь.

Це вже другий удар по противниках вікового обмеження за останні два десятиліття: виборці відхилили поправку у 2013 році, яка мала підвищити обов’язковий пенсійний вік до 80 років.

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