  1. У світі

Судді програли справу щодо власної пенсії: суд у США залишив вікове обмеження

19:56, 20 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд заблокував спробу суддів змінити закон.
Судді програли справу щодо власної пенсії: суд у США залишив вікове обмеження
Фото: Times Union
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Верховний суд Нью-Йорка відхилив оскарження 157-річної вимоги Нью-Йорка, згідно з якою судді повинні виходити на пенсію наприкінці року, коли їм виповнюється 70 років, пише Timesunion.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У 13-сторінковому рішенні більшість суду дійшла висновку, що це обмеження не було змінене нещодавно ухваленою поправкою до конституції штату. Це було рішення «per curiam» — юридичний термін для висновку, ухваленого судом як колегіальним органом, а не написаного окремим суддею.

Зазначена конституційна зміна, схвалена виборцями у 2024 році, додала до конституції штату кілька нових підстав у заборонах дискримінації. Однією з них був вік, тобто документ тепер прямо забороняє дискримінацію за віком.

Троє суддів Верховного суду штату подали позов проти штату після ухвалення цієї поправки, стверджуючи, що вона скасовує обов’язковий пенсійний вік для суддів.

Ці судді змушені були виходити на пенсію через свій вік. Існує можливість для суддів залишатися на посаді ще кілька років, якщо їх сертифікують посадові особи судової системи штату, але позивачі домагалися повного скасування вікового обмеження.

Однак обов’язковий пенсійний вік також є частиною конституції штату, що створило правовий конфлікт, який у четвер був вирішений судом.

Суд постановив, що нова поправка не скасовує вже чинне вікове обмеження в конституції штату.

«Віковий пенсійний ліміт є частиною конституційної архітектури Нью-Йорка», — йдеться у рішенні. «Виборці штату, законодавці, члени суддівського корпусу та кандидати в судді розуміли, що суддівська служба обмежена таким чином».

Головний суддя Апеляційного суду Роуен Вілсон та суддя Медлін Сіґнас не брали участі в ухваленні рішення.

Трьох суддів, які оскаржували вікове обмеження, представляв Джон М. Левенталь, відставний суддя апеляційного відділення другого департаменту.

«Мої клієнти і я розчаровані рішенням Апеляційного суду, хоча мої клієнти є суддями і колишніми суддями, а я — колишній суддя, ми поважаємо рішення суду», — сказав Левенталь.

Це вже другий удар по противниках вікового обмеження за останні два десятиліття: виборці відхилили поправку у 2013 році, яка мала підвищити обов’язковий пенсійний вік до 80 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя США пенсія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Підкуп без передачі грошей може втратити статус тяжчого злочину — що не так зі змінами до Кримінального кодексу

У законопроєкті про підкуп посадовців може звузитися відповідальність: пропозиція і обіцянка хабаря випадають із тяжчих складів.

Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації через порушення ВЛК

Чи є відмова від повістки злочином, якщо військовозобов’язаний оскаржує свій стан здоров’я.

Норму про «українофобію» можуть не підтримати через ризик дублювання чинних положень Кримінального кодексу

У Раді розкритикували ініціативу щодо криміналізації «українофобії», вказавши на дублювання чинних норм КК та слабке обґрунтування.

Україна планує інтегрувати ШІ в державні органи до 2030 року та увійти в ТОП-3 світових лідерів

Мінцифра заявила про перехід України від етапу саморегуляції до розробки повноцінного закону про штучний інтелект, який буде гармонізований із правилами ЄС.

Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]