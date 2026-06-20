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Укрпошта тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі

14:31, 20 червня 2026
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Роботу пересувних відділень у Нікопольському районі призупинили через безпекову ситуацію.
Укрпошта тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі
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У суботу, 20 червня, російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

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Внаслідок інциденту ніхто з працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги співробітники перебували в укритті.»

Це вже четвертий автомобіль Укрпошти, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді.

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Укрпошта

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