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Укрпочта временно приостанавливает работу передвижных отделений в Никопольском районе

14:31, 20 июня 2026
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Работу передвижных отделений в Никопольском районе приостановили из-за ситуации с безопасностью.
Укрпочта временно приостанавливает работу передвижных отделений в Никопольском районе
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В субботу, 20 июня, российские войска в очередной раз атаковали Никополь FPV-дронами. Под удар попали два автомобиля Укрпочты, обеспечивавшие предоставление почтовых услуг жителям общин. В результате атаки транспортные средства были уничтожены. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

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В результате инцидента никто из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги сотрудники находились в укрытии.

«Это уже четвертый автомобиль Укрпочты, потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

Решение о временном приостановлении работы передвижных отделений принято из соображений безопасности работников и жителей общин. В настоящее время прорабатываются альтернативные решения и дополнительные меры защиты», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже через сутки передвижные отделения возобновят работу в общине.

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Укрпочта

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