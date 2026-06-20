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Возвращение после СОЧ: как вернуться на службу без проблем в пути

14:49, 20 июня 2026
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Вернуться на службу можно онлайн или офлайн.
Возвращение после СОЧ: как вернуться на службу без проблем в пути
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Для военнослужащих, у которых СОЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно и которые решили вернуться на службу, до 20 сентября 2026 года действует упрощенный механизм возвращения в войска в одну из 55 определенных воинских частей. Об этом напомнил Полтавский областной ТЦК.

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Вернуться на службу можно онлайн или офлайн:

  • подать рапорт через приложение «Армия+»;
  • прибыть напрямую в выбранную воинскую часть (для ВСУ и ГССТ);
  • обратиться в 1-й или 2-й центры рекрутинга ВСУ (только для ВСУ).

«Но по дороге в определенную воинскую часть военнослужащего могут остановить представители полиции, ТЦК и СП или ВСП.

В таком случае ему необходимо показать подтверждение того, что он направляется к месту службы после согласования рапорта», — заявили в ТЦК.

Как это сделать:

  • если возвращение происходит через подачу рапорта в приложении «Армия+», таким подтверждением является белая лента «В пути» в Army ID;
  • если рапорт на возвращение подан через рекрутинговый центр, подтверждением является бумажное предписание.

«Это необходимо сделать, не превышая сроки действия Подтверждения», — подчеркнули в ТЦК.

Они составляют:

  • для военнослужащих ВСУ и ГССТ — 5 суток;
  • для военнослужащих НГУ — 48 часов после уведомления о подписании приказа Командующего НГУ в «Армия+».

«Если военнослужащий предоставил подтверждение, но его все равно задержали, необходимо обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по вопросам возвращения на службу:

0 800 605 100.

Министерство обороны Украины подчеркивает, что контакт-центр МОУ по вопросам возвращения на службу сопровождает военнослужащих, которые возвращаются после СОЧ, на каждом этапе — от подачи рапорта до зачисления в воинскую часть», — добавили в ТЦК.

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