Возвращение после СОЧ: как вернуться на службу без проблем в пути
Для военнослужащих, у которых СОЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года включительно и которые решили вернуться на службу, до 20 сентября 2026 года действует упрощенный механизм возвращения в войска в одну из 55 определенных воинских частей. Об этом напомнил Полтавский областной ТЦК.
Вернуться на службу можно онлайн или офлайн:
- подать рапорт через приложение «Армия+»;
- прибыть напрямую в выбранную воинскую часть (для ВСУ и ГССТ);
- обратиться в 1-й или 2-й центры рекрутинга ВСУ (только для ВСУ).
«Но по дороге в определенную воинскую часть военнослужащего могут остановить представители полиции, ТЦК и СП или ВСП.
В таком случае ему необходимо показать подтверждение того, что он направляется к месту службы после согласования рапорта», — заявили в ТЦК.
Как это сделать:
- если возвращение происходит через подачу рапорта в приложении «Армия+», таким подтверждением является белая лента «В пути» в Army ID;
- если рапорт на возвращение подан через рекрутинговый центр, подтверждением является бумажное предписание.
«Это необходимо сделать, не превышая сроки действия Подтверждения», — подчеркнули в ТЦК.
Они составляют:
- для военнослужащих ВСУ и ГССТ — 5 суток;
- для военнослужащих НГУ — 48 часов после уведомления о подписании приказа Командующего НГУ в «Армия+».
«Если военнослужащий предоставил подтверждение, но его все равно задержали, необходимо обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по вопросам возвращения на службу:
0 800 605 100.
Министерство обороны Украины подчеркивает, что контакт-центр МОУ по вопросам возвращения на службу сопровождает военнослужащих, которые возвращаются после СОЧ, на каждом этапе — от подачи рапорта до зачисления в воинскую часть», — добавили в ТЦК.
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