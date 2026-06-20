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ННЦ ИСЭ Минюста получил право на идентификацию личности методами черепно-лицевого наложения

21:42, 20 июня 2026
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ННЦ ИСЭ Минюста стал первым учреждением в Украине, которое может проводить судебно-антропологическую идентификацию личности методами черепно-лицевого наложения.
ННЦ ИСЭ Минюста получил право на идентификацию личности методами черепно-лицевого наложения
Фото: minjust.gov.ua
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Решением Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины двум судебным экспертам Национального научного центра «Институт судебных экспертиз имени Засл. проф. Н. С. Бокариуса» присвоена квалификация судебного эксперта по специальности 20.1 «Антропологические исследования». Об этом сообщило Министерство юстиции.

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«В результате ННЦ ИСЭ стал первым учреждением в Украине, уполномоченным проводить судебно-экспертную идентификацию личности методами черепно-лицевого наложения с применением современного специализированного программного обеспечения Skeleton-ID. Этот программный комплекс используется правоохранительными и правительственными учреждениями различных стран мира как современный инструмент для исследований в сфере физической и судебной антропологии», — заявили в ведомстве.

В рамках специальности 20.1 специалисты ННЦ ИСЭ смогут устанавливать тождественность личности методами черепно-лицевого наложения, а именно сравнения фотоснимков или фотокадров, сделанных с видеозаписей неизвестного человека, с черепом, предоставленным на исследование (его 3D-моделью). Такой подход имеет особое значение в случаях, если проведение ДНК-анализа или дактилоскопической идентификации невозможно либо существенно затруднено.

Внедрение антропологических исследований усиливает возможности Министерства юстиции Украины в сфере идентификации погибших, в частности в условиях войны, а также будет способствовать формированию доказательной базы для национальных и международных расследований военных преступлений.

«Для получения консультаций по проведению антропологических исследований, идентификации личности по костным останкам и других видов судебных экспертиз обращайтесь в ННЦ ИСЭ по адресу: г. Харьков, ул. Золочевская, 8-А. Или по номеру телефона +38 (057) 372-12-20 либо на электронный адрес — [email protected]», — добавили в Минюсте.

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минюст

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