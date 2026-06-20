ННЦ ІСЕ Мін’юсту отримав право на ідентифікацію особи методами черепно-лицевого накладання

ННЦ ІСЕ Мін’юсту став першою установою в Україні, яка може проводити судово-антропологічну ідентифікацію особи методами черепно-лицевого накладання.

Фото: minjust.gov.ua

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Рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України двом судовим експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса» присвоєно кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 20.1 «Антропологічні дослідження». Про це повідомило Міністерство юстиції.

«В результаті ННЦ ІСЕ став першою установою в Україні, уповноваженою проводити судово-експертну ідентифікацію особи методами черепно-лицевого накладання із застосуванням сучасного спеціалізованого програмного забезпечення Skeleton-ID. Цей програмний комплекс використовується правоохоронними та урядовими установами різних країн світу як сучасний інструмент для досліджень у сфері фізичної та судової антропології», - заявили у відомстві.

У межах спеціальності 20.1 фахівці ННЦ ІСЕ зможуть встановлювати тотожність особи методами черепно-лицевого накладання, а саме, порівняння фотознімків або фотокадрів, зроблених з відеозаписів невідомої людини, із черепом, наданим на дослідження (його 3D-моделлю). Такий підхід має особливе значення у випадках, якщо проведення ДНК-аналізу або дактилоскопічної ідентифікації є неможливим або суттєво ускладненим.

Запровадження антропологічних досліджень посилює спроможності Міністерства юстиції України у сфері ідентифікації загиблих, зокрема в умовах війни, а також сприятиме формуванню доказової бази для національних і міжнародних розслідувань воєнних злочинів.

«Для отримання консультацій щодо проведення антропологічних досліджень, ідентифікації особи за кістковими рештками та інших видів судових експертиз звертайтеся до ННЦ ІСЕ за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А. Або за номером телефону +38 (057) 372-12-20 чи на електронну адресу — [email protected]», - додали у Мін’юсті.

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