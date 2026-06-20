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На Київщині сталася смертельна ДТП за участі авто та автобуса — у легковику їхало 12 осіб

13:54, 20 червня 2026
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Внаслідок ДТП загинули двоє дітей, ще десятеро осіб постраждали.
На Київщині сталася смертельна ДТП за участі авто та автобуса — у легковику їхало 12 осіб
Фото: ДСНС
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У п’ятницю, 19 червня, у Броварах Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та автобуса. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області.

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Зазначається, що рятувальники провели деблокацію постраждалих із легкового автомобіля.

«На момент дорожньо-транспортної пригоди в легковому автомобілі перебували 12 осіб, з них 9 дітей та 3 дорослих. Внаслідок ДТП двоє дітей загинули, ще 10 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості», - заявили у ДСНС.

Обставини та причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

На місці події працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.

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ДТП ДСНС авто

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