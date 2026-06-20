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На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием авто и автобуса — в легковушке ехали 12 человек

13:54, 20 июня 2026
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В результате ДТП погибли двое детей, еще десять человек пострадали.
На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием авто и автобуса — в легковушке ехали 12 человек
Фото: ГСЧС
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В пятницу, 19 июня, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

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Отмечается, что спасатели провели деблокировку пострадавших из легкового автомобиля.

«На момент дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле находились 12 человек, из них 9 детей и 3 взрослых. В результате ДТП двое детей погибли, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести», — заявили в ГСЧС.

Обстоятельства и причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

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ДТП ГСЧС авто

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