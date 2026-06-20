В МОЗ сообщили, сколько человек в 2026 году прошли Скрининг здоровья 40+

Скрининг здоровья 40+ можно пройти в государственном, коммунальном или частном медучреждении — независимо от места проживания или регистрации.

Фото: zoda.gov.ua

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С начала года 1 миллион человек в возрасте от 40 лет подали заявки на получение средств для прохождения Скрининга здоровья 40+. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

«Подать заявку — означает получить от государства 2000 грн поддержки на участие в национальной программе. Эти средства можно использовать для оплаты обследования в медицинском учреждении, которое участвует в Скрининге здоровья 40+», — напомнили в МОЗ.

Программа помогает:

проверить риски сердечно-сосудистых заболеваний;

проверить риски сахарного диабета;

пройти скрининг ментального здоровья;

получить рекомендации врача относительно дальнейших шагов по заботе о себе.

Скрининг здоровья 40+ можно пройти в государственном, коммунальном или частном медицинском учреждении — независимо от места проживания или регистрации.

Как присоединиться?

Подайте заявление в «Дії». Если вам 40 лет или больше, сделать это можно в любое удобное время — ждать 30 дней после дня рождения больше не нужно.

После зачисления средств выберите медицинское учреждение из перечня участников программы и пройдите обследование. Использовать средства необходимо в течение двух месяцев. После этого неиспользованный остаток автоматически вернется в государственный бюджет.

Если лицо получило средства до 1 мая 2026 года, использовать их необходимо до 30 июня 2026 года включительно.

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