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У МОЗ повідомили, скільки осіб у 2026 році пройшли Скринінг здоров’я 40+

15:43, 20 червня 2026
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Скринінг здоров’я 40+ можна пройти у державному, комунальному або приватному медзакладі — незалежно від місця проживання чи реєстрації.
У МОЗ повідомили, скільки осіб у 2026 році пройшли Скринінг здоров’я 40+
Фото: zoda.gov.ua
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Від початку року 1 мільйон людей віком від 40 років подали заявки на отримання коштів для проходження Скринінгу здоров’я 40+. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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«Подати заявку — означає отримати від держави 2000 грн підтримки на участь у національній програмі. Цими коштами можна оплатити обстеження в медзакладі, що бере участь у Скринінгу здоров’я 40+», - нагадали у МОЗ.

Програма допомагає:

- перевірити ризики серцево-судинних захворювань

- перевірити ризики цукрового діабету

- пройти скринінг ментального здоров’я

- отримати рекомендації лікаря щодо подальших кроків турботи про себе

Скринінг здоров’я 40+ можна пройти у державному, комунальному або приватному медзакладі — незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Як долучитися?

Подайте заяву в Дії. Якщо вам 40 років або більше, зробити це можна в будь-який зручний час — чекати 30 днів після дня народження більше не потрібно.

Після зарахування коштів оберіть медичний заклад із переліку учасників програми та пройдіть обстеження. Використати кошти потрібно протягом двох місяців. Після цього невикористаний залишок автоматично повернеться до держбюджету.

Якщо особа отримала кошти до 1 травня 2026 року, то використайте їх треба до 30 червня 2026 року включно.

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МОЗ

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