Аспірант іноземного університету не довів право на відстрочку від мобілізації — документи були без апостиля

Аспірант не зміг отримати відстрочку від мобілізації, оскільки не надав належних доказів навчання — подані документи з польського вишу були без апостиля.

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Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув спір щодо відмови територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов’язаному, який навчається в аспірантурі закордонного закладу вищої освіти.

Суд перевірив правомірність рішення комісії з питань надання відстрочок та з’ясував, чи можуть документи про навчання в іноземному університеті підтверджувати право на відстрочку без довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Обставини справи

Військовозобов’язаний звернувся до суду з позовом про скасування рішення комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, яким йому було відмовлено у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Також позивач просив зобов’язати комісію оформити відстрочку на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Позивач зазначав, що раніше здобув ступінь магістра в Україні, а з жовтня 2025 року навчається за денною формою в аспірантурі закордонного університету в Польщі та здобуває третій освітньо-науковий рівень вищої освіти — ступінь доктора філософії. У лютому 2026 року він подав через ЦНАП заяву про надання відстрочки, додавши документи, які, на його думку, підтверджували факт навчання та дотримання послідовності здобуття освіти.

Комісія відмовила у наданні відстрочки, пославшись на відсутність довідки про здобувача освіти, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Позивач вважав таку відмову формальною та такою, що не відповідає фактичним обставинам, оскільки ним були подані документи, які підтверджують навчання в аспірантурі та право на відстрочку.

Що вирішив суд

Суд навів положення статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відповідно до яких призову під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти у встановленій законом послідовності.

Також суд проаналізував норми Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560. Суд звернув увагу, що додатком 5 та пунктом 62 цього Порядку для осіб, які претендують на відстрочку як здобувачі вищої освіти або докторанти, прямо передбачено подання довідки про здобувача освіти, сформованої в ЄДЕБО за встановленою формою.

Разом із тим суд зазначив, що іноземні заклади освіти фактично не мають доступу до ЄДЕБО України, не є суб’єктами ведення цієї бази та не можуть формувати відповідні довідки. Крім того, іноземний заклад вищої освіти не є суб’єктом освітньої діяльності, який може бути включений до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Суд наголосив, що належними доказами навчання за кордоном можуть бути легалізовані іноземні документи. Такі документи повинні бути належним чином засвідчені в державі їх походження шляхом консульської легалізації або проставлення апостиля відповідно до міжнародних договорів України.

Суд встановив, що подані позивачем довідки про зарахування на денну форму навчання в іноземному закладі освіти не містили апостиля. У зв’язку з цим вони не могли вважатися належними доказами навчання та не підтверджували право на відстрочку від призову відповідно до пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суд дійшов висновку у справі № 560/3909/26, що позивач не надав належних та допустимих доказів, які б підтверджували його навчання у закладі вищої освіти в обсязі, достатньому для виникнення права на відстрочку. Відтак підстав для визнання протиправним рішення комісії та зобов’язання оформити відстрочку не встановлено.

У результаті Хмельницький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову та залишив чинним рішення комісії про відмову у наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду.

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