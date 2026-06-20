Аспирант иностранного университета не доказал право на отсрочку от мобилизации — документы были без апостиля

Аспирант не смог получить отсрочку от мобилизации, поскольку не предоставил надлежащих доказательств обучения — поданные документы из польского вуза были без апостиля.

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Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел спор относительно отказа территориального центра комплектования и социальной поддержки в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации военнообязанному, который обучается в аспирантуре зарубежного учреждения высшего образования.

Суд проверил правомерность решения комиссии по вопросам предоставления отсрочек и выяснил, могут ли документы об обучении в иностранном университете подтверждать право на отсрочку без справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в суд с иском об отмене решения комиссии при территориальном центре комплектования и социальной поддержки, которым ему было отказано в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Также истец просил обязать комиссию оформить отсрочку на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Истец указывал, что ранее получил степень магистра в Украине, а с октября 2025 года обучается по дневной форме в аспирантуре зарубежного университета в Польше и получает третий образовательно-научный уровень высшего образования — степень доктора философии. В феврале 2026 года он подал через ЦПАУ заявление о предоставлении отсрочки, приложив документы, которые, по его мнению, подтверждали факт обучения и соблюдение последовательности получения образования.

Комиссия отказала в предоставлении отсрочки, сославшись на отсутствие справки о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Истец считал такой отказ формальным и не соответствующим фактическим обстоятельствам, поскольку им были поданы документы, подтверждающие обучение в аспирантуре и право на отсрочку.

Что решил суд

Суд привел положения статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которым призыву во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие более высокий уровень образования в установленной законом последовательности.

Также суд проанализировал нормы Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560. Суд обратил внимание, что приложением 5 и пунктом 62 этого Порядка для лиц, претендующих на отсрочку как соискатели высшего образования или докторанты, прямо предусмотрено предоставление справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО по установленной форме.

Вместе с тем суд отметил, что иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к ЕГЭБО Украины, не являются субъектами ведения этой базы и не могут формировать соответствующие справки. Кроме того, иностранное учреждение высшего образования не является субъектом образовательной деятельности, который может быть включен в Реестр субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО.

Суд подчеркнул, что надлежащими доказательствами обучения за границей могут быть легализованные иностранные документы. Такие документы должны быть надлежащим образом удостоверены в государстве их происхождения путем консульской легализации либо проставления апостиля в соответствии с международными договорами Украины.

Суд установил, что представленные истцом справки о зачислении на дневную форму обучения в иностранном учебном заведении не содержали апостиля. В связи с этим они не могли считаться надлежащими доказательствами обучения и не подтверждали право на отсрочку от призыва в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд пришел к выводу по делу № 560/3909/26, что истец не предоставил надлежащих и допустимых доказательств, которые подтверждали бы его обучение в учреждении высшего образования в объеме, достаточном для возникновения права на отсрочку. Следовательно, оснований для признания противоправным решения комиссии и обязательства оформить отсрочку не установлено.

В результате Хмельницкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска и оставил в силе решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой апелляционный административный суд.

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