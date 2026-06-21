«Зеленый» или «красный» коридор при пересечении границы: какой выбрать
С наступлением летнего сезона пассажиропоток через государственную границу Украины традиционно возрастает. Поэтому Государственная таможенная служба напомнила основные правила перемещения товаров и особенности прохождения таможенного контроля по системе «зеленого» и «красного» коридоров.
При пересечении границы гражданин самостоятельно выбирает коридор — и именно этот выбор определяет, как будет проходить таможенный контроль.
«Зеленый коридор» выбирают те, кто перемещает товары, которые:
- не подлежат письменному декларированию;
- не облагаются таможенными платежами;
- не подпадают под запреты или ограничения и не требуют разрешительных документов.
Выбор «зеленого коридора» фактически является подтверждением того, что гражданин перевозит товары и личные вещи в пределах разрешенных норм.
Когда можно не подавать письменную декларацию?
Без декларирования при въезде в Украину разрешено ввозить товары автомобильным или железнодорожным транспортом стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг.
Если лицо въезжает в Украину чаще одного раза в течение суток, в таком случае перемещаемые товары подлежат обязательному письменному декларированию и таможенному оформлению с подачей необходимых документов. В таком случае на товары начисляются ввозная пошлина по ставке 10% и налог на добавленную стоимость в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.
При ввозе в Украину также не декларируют:
- пищевые продукты для собственного потребления — до 200 евро и до 2 кг (кроме продуктов животного происхождения без заводской упаковки);
- алкогольные напитки (для лиц старше 18 лет): крепкие (с содержанием спирта более 22%) — 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;
- табачные изделия (для совершеннолетних) — 200 сигарет, либо 50 сигар, либо 250 г табака;
- лекарственные средства — не более 5 упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества), либо в количестве, указанном в рецепте с печатью врача или медицинского учреждения.
При выезде из Украины не декларируют:
- товары общей стоимостью до 10 тыс. евро;
- национальную валюту, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, не превышающую эквивалент 10 тыс. евро;
- личные вещи и транспортные средства личного пользования.
Личные вещи, которые можно перевозить без письменного декларирования:
- до двух мобильных телефонов;
- один фотоаппарат;
- одну видеокамеру;
- до двух ноутбуков;
- одежду и обувь для собственного пользования;
- личные украшения, бывшие в употреблении;
- спортивное снаряжение;
- 0,5 л туалетной воды и/или 100 мл духов.
Полный перечень личных вещей определен статьей 370 Таможенного кодекса Украины.
«Красный коридор» выбирают, если товары подлежат письменному декларированию.
Декларировать необходимо:
- товары стоимостью более 500 евро или весом более 50 кг — при ввозе автомобильным или железнодорожным транспортом;
- товары стоимостью более 10 тыс. евро — при вывозе из Украины;
- наличные денежные средства и банковские металлы на сумму от 10 тыс. евро — при выезде и въезде в Украину;
- культурные ценности (картины, антиквариат, старинные книги и т. п.) независимо от стоимости;
- оружие и боеприпасы;
- домашних животных.
При перемещении валютных ценностей на сумму от 10 тыс. евро также необходимо иметь документы, подтверждающие снятие наличных средств с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью в случае проведения такой операции.
Если есть сомнения относительно того, какой коридор выбрать, следует обратиться за консультацией к должностным лицам таможни непосредственно в пункте пропуска.
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