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«Зеленый» или «красный» коридор при пересечении границы: какой выбрать

07:36, 21 июня 2026
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При пересечении границы гражданин самостоятельно выбирает коридор — и именно этот выбор определяет, как будет проходить таможенный контроль.
«Зеленый» или «красный» коридор при пересечении границы: какой выбрать
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С наступлением летнего сезона пассажиропоток через государственную границу Украины традиционно возрастает. Поэтому Государственная таможенная служба напомнила основные правила перемещения товаров и особенности прохождения таможенного контроля по системе «зеленого» и «красного» коридоров.

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При пересечении границы гражданин самостоятельно выбирает коридор — и именно этот выбор определяет, как будет проходить таможенный контроль.

«Зеленый коридор» выбирают те, кто перемещает товары, которые:

  • не подлежат письменному декларированию;
  • не облагаются таможенными платежами;
  • не подпадают под запреты или ограничения и не требуют разрешительных документов.

Выбор «зеленого коридора» фактически является подтверждением того, что гражданин перевозит товары и личные вещи в пределах разрешенных норм.

Когда можно не подавать письменную декларацию?

Без декларирования при въезде в Украину разрешено ввозить товары автомобильным или железнодорожным транспортом стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг.

Если лицо въезжает в Украину чаще одного раза в течение суток, в таком случае перемещаемые товары подлежат обязательному письменному декларированию и таможенному оформлению с подачей необходимых документов. В таком случае на товары начисляются ввозная пошлина по ставке 10% и налог на добавленную стоимость в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

При ввозе в Украину также не декларируют:

  • пищевые продукты для собственного потребления — до 200 евро и до 2 кг (кроме продуктов животного происхождения без заводской упаковки);
  • алкогольные напитки (для лиц старше 18 лет): крепкие (с содержанием спирта более 22%) — 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;
  • табачные изделия (для совершеннолетних) — 200 сигарет, либо 50 сигар, либо 250 г табака;
  • лекарственные средства — не более 5 упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества), либо в количестве, указанном в рецепте с печатью врача или медицинского учреждения.

При выезде из Украины не декларируют:

  • товары общей стоимостью до 10 тыс. евро;
  • национальную валюту, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, не превышающую эквивалент 10 тыс. евро;
  • личные вещи и транспортные средства личного пользования.

Личные вещи, которые можно перевозить без письменного декларирования:

  • до двух мобильных телефонов;
  • один фотоаппарат;
  • одну видеокамеру;
  • до двух ноутбуков;
  • одежду и обувь для собственного пользования;
  • личные украшения, бывшие в употреблении;
  • спортивное снаряжение;
  • 0,5 л туалетной воды и/или 100 мл духов.

Полный перечень личных вещей определен статьей 370 Таможенного кодекса Украины.

«Красный коридор» выбирают, если товары подлежат письменному декларированию.

Декларировать необходимо:

  • товары стоимостью более 500 евро или весом более 50 кг — при ввозе автомобильным или железнодорожным транспортом;
  • товары стоимостью более 10 тыс. евро — при вывозе из Украины;
  • наличные денежные средства и банковские металлы на сумму от 10 тыс. евро — при выезде и въезде в Украину;
  • культурные ценности (картины, антиквариат, старинные книги и т. п.) независимо от стоимости;
  • оружие и боеприпасы;
  • домашних животных.

При перемещении валютных ценностей на сумму от 10 тыс. евро также необходимо иметь документы, подтверждающие снятие наличных средств с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью в случае проведения такой операции.

Если есть сомнения относительно того, какой коридор выбрать, следует обратиться за консультацией к должностным лицам таможни непосредственно в пункте пропуска.

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таможня Государственная пограничная служба пересечение границы

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