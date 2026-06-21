«Зеленый» или «красный» коридор при пересечении границы: какой выбрать

При пересечении границы гражданин самостоятельно выбирает коридор — и именно этот выбор определяет, как будет проходить таможенный контроль.

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С наступлением летнего сезона пассажиропоток через государственную границу Украины традиционно возрастает. Поэтому Государственная таможенная служба напомнила основные правила перемещения товаров и особенности прохождения таможенного контроля по системе «зеленого» и «красного» коридоров.

При пересечении границы гражданин самостоятельно выбирает коридор — и именно этот выбор определяет, как будет проходить таможенный контроль.

«Зеленый коридор» выбирают те, кто перемещает товары, которые:

не подлежат письменному декларированию;

не облагаются таможенными платежами;

не подпадают под запреты или ограничения и не требуют разрешительных документов.

Выбор «зеленого коридора» фактически является подтверждением того, что гражданин перевозит товары и личные вещи в пределах разрешенных норм.

Когда можно не подавать письменную декларацию?

Без декларирования при въезде в Украину разрешено ввозить товары автомобильным или железнодорожным транспортом стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг.

Если лицо въезжает в Украину чаще одного раза в течение суток, в таком случае перемещаемые товары подлежат обязательному письменному декларированию и таможенному оформлению с подачей необходимых документов. В таком случае на товары начисляются ввозная пошлина по ставке 10% и налог на добавленную стоимость в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

При ввозе в Украину также не декларируют:

пищевые продукты для собственного потребления — до 200 евро и до 2 кг (кроме продуктов животного происхождения без заводской упаковки);

алкогольные напитки (для лиц старше 18 лет): крепкие (с содержанием спирта более 22%) — 1 л, вино — 2 л, пиво — 5 л;

табачные изделия (для совершеннолетних) — 200 сигарет, либо 50 сигар, либо 250 г табака;

лекарственные средства — не более 5 упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества), либо в количестве, указанном в рецепте с печатью врача или медицинского учреждения.

При выезде из Украины не декларируют:

товары общей стоимостью до 10 тыс. евро;

национальную валюту, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, не превышающую эквивалент 10 тыс. евро;

личные вещи и транспортные средства личного пользования.

Личные вещи, которые можно перевозить без письменного декларирования:

до двух мобильных телефонов;

один фотоаппарат;

одну видеокамеру;

до двух ноутбуков;

одежду и обувь для собственного пользования;

личные украшения, бывшие в употреблении;

спортивное снаряжение;

0,5 л туалетной воды и/или 100 мл духов.

Полный перечень личных вещей определен статьей 370 Таможенного кодекса Украины.

«Красный коридор» выбирают, если товары подлежат письменному декларированию.

Декларировать необходимо:

товары стоимостью более 500 евро или весом более 50 кг — при ввозе автомобильным или железнодорожным транспортом;

товары стоимостью более 10 тыс. евро — при вывозе из Украины;

наличные денежные средства и банковские металлы на сумму от 10 тыс. евро — при выезде и въезде в Украину;

культурные ценности (картины, антиквариат, старинные книги и т. п.) независимо от стоимости;

оружие и боеприпасы;

домашних животных.

При перемещении валютных ценностей на сумму от 10 тыс. евро также необходимо иметь документы, подтверждающие снятие наличных средств с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью в случае проведения такой операции.

Если есть сомнения относительно того, какой коридор выбрать, следует обратиться за консультацией к должностным лицам таможни непосредственно в пункте пропуска.

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