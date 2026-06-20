Пенсия в 60 под угрозой: кому придется докупать стаж уже в 2027 году

Если для назначения пенсии не хватает страхового стажа, украинцы могут его докупить, уплачивая добровольные взносы в Пенсионный фонд, причем в редких случаях оформить такую ​​услугу можно дистанционно через онлайн-сервисы.

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Украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии, могут самостоятельно его докупить. Во многих случаях это можно сделать даже дистанционно через электронные сервисы, без личного посещения государственных учреждений.

Требования к продолжительности страхового стажа в Украине постепенно растут. Уже в 2027 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет необходимо будет иметь не менее 34 лет официального стажа. Если человек не накопил необходимый период работы, он может либо продолжить трудовую деятельность, либо воспользоваться механизмом добровольной уплаты взносов.

Законодательство также предусматривает возможность выхода на пенсию в более позднем возрасте. Так, в 63 года достаточно будет иметь не менее 24 лет страхового стажа, а после достижения 65 лет минимальное требование составит 15 лет.

Сколько стоит докупить стаж и как это сделать

Стоимость одного месяца страхового стажа зависит от минимальной заработной платы, поскольку сумма взноса рассчитывается как 22% от её размера. В настоящее время для зачисления текущих месяцев в страховой стаж необходимо ежемесячно уплачивать 1 902,34 гривны. Если же требуется компенсировать периоды, за которые ранее не уплачивались взносы, сумма увеличивается вдвое и составляет 3 804,68 гривны за каждый месяц.

Порядок оформления зависит от того, за какой период человек планирует уплачивать взносы. Для зачисления текущего стажа достаточно заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Такой договор можно оформить онлайн всего за несколько минут.

Если же необходимо докупить стаж за прошлые годы, обращаться придётся в налоговую службу. В этом случае договор заключается непосредственно в органах ГНС по месту регистрации. Благодаря этим механизмам граждане могут самостоятельно урегулировать вопрос нехватки страхового стажа и подготовиться к получению пенсионных выплат в будущем.

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