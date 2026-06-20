Является ли русскоязычная надпись на бланке элементом дизайна: адвокат просил провести экспертизу, но суд отказал

Адвокат, оспаривающий постановление Уполномоченного по защите государственного языка, просил суд назначить комплексную искусствоведческую и лингвистическую экспертизу для установления, является ли русскоязычная надпись на его фирменном бланке элементом авторского дизайна и логотипа.

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Васильковский горрайонный суд Киевской области отказал в назначении комплексной искусствоведческой и лингвистической экспертизы по делу по иску адвоката к Уполномоченному по защите государственного языка о признании противоправным и отмене постановления об административном правонарушении. Суд пришел к выводу, что предложенные истцом вопросы не касаются обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, либо фактически сводятся к вопросам права, которые не могут быть предметом экспертного исследования.

Суть дела

Истец обжалует постановление Уполномоченного по защите государственного языка №70 от 12 февраля 2026 года и просит закрыть производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения.

Свои требования он обосновывает тем, что объект, который был положен в основу выводов Уполномоченного, ошибочно квалифицирован как текст делопроизводства. По мнению истца, речь идет о целостной архитектонической композиции и произведении прикладного графического дизайна, а не о текстовой информации в понимании языкового законодательства. Истец утверждает, что содержание его обращений было изложено исключительно на украинском языке, а отдельные графические элементы фирменного бланка, в частности логотип, не могут рассматриваться как самостоятельный акт коммуникации.

Также он подчеркивает, что для привлечения к ответственности по статье 188-52 КУоАП необходимо наличие прямого умысла, тогда как использование спорного бланка являлось элементом профессиональной идентификации адвоката. Отдельно отмечалось, что наличие на бланке адреса сервиса «rambler.ru» является элементом дизайна, созданного еще в 2004 году, а сам сервис заблокирован в Украине с 2017 года, что, по убеждению истца, исключает возможность умышленного использования такого реквизита.

Истец также ссылался на то, что данный фирменный бланк на протяжении многих лет использовался во взаимодействии с государственными органами и судами, в частности подавался в Верховный Суд и другие учреждения, а потому его использование фактически признавалось допустимым. По его мнению, привлечение к ответственности за действия, которые длительное время воспринимались государственными органами как правомерные, противоречит принципу юридической определенности.

Кроме того, истец указывал на недостатки обжалуемого постановления, в частности на отсутствие надлежащей мотивировки, нарушение требований КУоАП к содержанию постановления, неправильное применение положений Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а также на нарушение принципов надлежащей правовой процедуры и надлежащего управления.

В рамках рассмотрения дела истец обратился в суд с ходатайством о назначении комплексной искусствоведческой и лингвистической экспертизы. Он просил поручить экспертам исследовать, является ли графическое оформление его бланка произведением графического дизайна и объектом авторского права, выполняет ли соответствующая надпись функцию логотипа и индивидуализации субъекта, а также изменяется ли семантическое и эстетическое восприятие композиции в случае изменения либо удаления этой надписи.

Необходимость проведения экспертизы истец обосновывал тем, что, по его убеждению, Уполномоченный неправильно определил предмет правового регулирования, отождествив сложное художественно-графическое произведение с обычным текстовым сообщением. Истец считал, что спорная надпись является интегрированной частью логотипа и выполняет функцию, аналогичную подписи, а потому не может оцениваться как обычный текст с точки зрения языкового законодательства.

Позиция суда

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 102 Кодекса административного судопроизводства Украины экспертиза назначается тогда, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы специальные знания в сфере, отличной от права, и без таких знаний установить соответствующие обстоятельства невозможно.

Также суд обратил внимание на положения части второй статьи 101 КАС Украины, согласно которым предметом заключения эксперта могут быть только обстоятельства, входящие в предмет доказывания и требующие специальных знаний, тогда как вопросы права не могут быть предметом экспертного исследования.

Оценивая предложенные вопросы, суд пришел к выводу, что вопросы о том, является ли графическое оформление бланка произведением графического дизайна и объектом авторского права, а также об изменении семантического и эстетического восприятия композиции не имеют значения для разрешения спора, поскольку предметом доказывания по делу не является защита графического дизайна или авторских прав.

Что касается вопроса о функции надписи в структуре бланка, суд отметил, что он фактически направлен на установление законности использования этой надписи в контексте Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Таким образом, истец предлагает передать эксперту разрешение вопроса права, что прямо противоречит требованиям части второй статьи 101 КАС Украины.

Васильковский горрайонный суд Киевской области по делу № 362/1662/26 признал ходатайство о назначении комплексной искусствоведческой и лингвистической экспертизы необоснованным и отказал в его удовлетворении.

Суд пришел к выводу, что поставленные истцом вопросы либо не касаются обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, либо являются вопросами права, решение которых относится исключительно к компетенции суда, а не эксперта. В связи с этим оснований для назначения экспертизы по делу не имеется.

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