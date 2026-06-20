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В США умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз

13:01, 20 июня 2026
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Ушел из жизни в возрасте 85 лет режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз.
В США умер режиссер «Друзей» и «Теории большого взрыва» Джеймс Берроуз
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В США на 86-м году жизни умер легендарный телевизионный режиссер Джеймс Берроуз, которого называли «Стивеном Спилбергом ситкомов». О смерти известного телепостановщика сообщил его агент, однако причину смерти не раскрыл.

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Берроуз вошел в историю телевидения как один из самых успешных режиссеров комедийных сериалов. За более чем 50 лет карьеры он работал над десятками популярных проектов, среди которых культовые сериалы «Друзья» и «Теория большого взрыва». Его творческие достижения были отмечены 11 премиями «Эмми».

В период расцвета телевизионных ситкомов — в 1980-х, 1990-х и начале 2000-х годов — Берроуз считался одним из самых востребованных и высокооплачиваемых режиссеров отрасли. Несмотря на то, что режиссеры ситкомов обычно не занимаются сценарной работой, он активно участвовал в разработке сюжетных линий сериалов.

Среди самых известных работ режиссера — сериалы «Cheers», «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Шоу Боба Ньюхарта», «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва». Берроуза особенно ценили за умение создавать сильные актерские ансамбли и поддерживать особую атмосферу на съемочной площадке.

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США шоу-бизнес

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