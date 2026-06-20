  1. У світі

У США помер режисер «Друзів» і «Теорії великого вибуху» Джеймс Берроуз

13:01, 20 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пішов із життя у віці 85 років режисер серіалів «Друзі» і «Теорія великого вибуху» Джеймс Берроуз.
У США помер режисер «Друзів» і «Теорії великого вибуху» Джеймс Берроуз
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США на 86-му році життя помер легендарний телевізійний режисер Джеймс Берроуз, якого називали «Стівеном Спілбергом ситкомів». Про смерть відомого телевізійного постановника повідомив його агент, однак причину смерті не розкрив.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Берроуз увійшов в історію телебачення як один із найуспішніших режисерів комедійних серіалів. За понад 50 років кар'єри він працював над десятками популярних проєктів, серед яких культові серіали «Друзі» та «Теорія великого вибуху». Його творчі здобутки були відзначені 11 преміями «Еммі».

У період розквіту телевізійних ситкомів — у 1980-х, 1990-х та на початку 2000-х років — Берроуз вважався одним із найбільш затребуваних і високооплачуваних режисерів галузі. Попри те, що режисери ситкомів зазвичай не займаються сценарною роботою, він активно долучався до розробки сюжетних ліній серіалів.

Серед найвідоміших робіт режисера – серіали "Cheers", "Шоу Мері Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюхарта", "Таксі", "Фрейзер", "Друзі" та "Теорія великого вибуху". Особливо цінували Берроуза за вміння створювати сильні акторські ансамблі та підтримувати особливу атмосферу на знімальному майданчику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США шоу-бізнес

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна планує інтегрувати ШІ в державні органи до 2030 року та увійти в ТОП-3 світових лідерів

Мінцифра заявила про перехід України від етапу саморегуляції до розробки повноцінного закону про штучний інтелект, який буде гармонізований із правилами ЄС.

Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

Верховний Суд пояснив у яких випадках винуватці ДТП звільняються від кримінальної відповідальності

Чи можна звільнити водія від кримінальної відповідальності, якщо він примирився з потерпілим, але порушив публічний інтерес.

Як прийняти квартиру після забудовника: гайд для покупців у 2026 році

Договір купівлі-продажу права вимоги: як оформити власність та уникнути пасток.

Закриття справ через строки хочуть скасувати: як реформа КПК змінить роботу адвокатів та прокурорів

Проєкт пропонує скасувати закриття справ через сплив строків після підозри та дозволити суддям обмежувати тривалість виступів адвокатів: чи стане це інструментом проти зволікань, чи перетвориться на звуження прав захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]