У США помер режисер «Друзів» і «Теорії великого вибуху» Джеймс Берроуз

Пішов із життя у віці 85 років режисер серіалів «Друзі» і «Теорія великого вибуху» Джеймс Берроуз.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США на 86-му році життя помер легендарний телевізійний режисер Джеймс Берроуз, якого називали «Стівеном Спілбергом ситкомів». Про смерть відомого телевізійного постановника повідомив його агент, однак причину смерті не розкрив.

Берроуз увійшов в історію телебачення як один із найуспішніших режисерів комедійних серіалів. За понад 50 років кар'єри він працював над десятками популярних проєктів, серед яких культові серіали «Друзі» та «Теорія великого вибуху». Його творчі здобутки були відзначені 11 преміями «Еммі».

У період розквіту телевізійних ситкомів — у 1980-х, 1990-х та на початку 2000-х років — Берроуз вважався одним із найбільш затребуваних і високооплачуваних режисерів галузі. Попри те, що режисери ситкомів зазвичай не займаються сценарною роботою, він активно долучався до розробки сюжетних ліній серіалів.

Серед найвідоміших робіт режисера – серіали "Cheers", "Шоу Мері Тайлер Мур", "Шоу Боба Ньюхарта", "Таксі", "Фрейзер", "Друзі" та "Теорія великого вибуху". Особливо цінували Берроуза за вміння створювати сильні акторські ансамблі та підтримувати особливу атмосферу на знімальному майданчику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.