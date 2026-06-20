Рентна плата за воду у 2026 році: які обсяги водокористування оподатковуються

Податкова служба роз’яснила, які обсяги води є об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне водокористування у 2026 році.

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Платниками рентної плати за спеціальне використання води є так звані первинні водокористувачі. Це підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які самостійно забирають воду з водних об’єктів або отримують її через власні водозабірні споруди, а також можуть передавати цю воду іншим споживачам.

До первинних водокористувачів належать суб’єкти господарювання, які мають власні водозабірні споруди та обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрошувальних чи осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем і водогонів.

Спеціальне водокористування передбачає забір води з водних об’єктів за допомогою споруд або технічних пристроїв, її використання та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Розмір рентної плати визначається на підставі фактичного обсягу використаної води — підземної або поверхневої. При розрахунку враховуються обсяги, зазначені у дозволі на спеціальне водокористування або інтегрованому довкіллєвому дозволі, встановлені ліміти, ставки рентної плати та відповідні коефіцієнти.

Об’єктом оподаткування є фактичний обсяг води, який використовує водокористувач, зазначає Податкова служба.

Водночас Податковий кодекс передбачає випадки, коли рентна плата не справляється. Зокрема, її не потрібно сплачувати за воду, яка використовується для забезпечення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення. Також звільняється від оподаткування вода, що використовується виключно для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, фізичних осіб-підприємців та платників єдиного податку.

Окремі пільги встановлені для житлово-комунальних підприємств. Вони мають право застосовувати понижувальний коефіцієнт 0,3 до ставок рентної плати щодо обсягів води, які використовуються в межах затверджених технологічних нормативів використання питної води.

Залежно від напрямку використання або постачання води податківці фактично поділяють об’єкт оподаткування на три категорії:

Перша категорія — вода, яка постачається населенню для задоволення його питних і санітарно-гігієнічних потреб.

Друга категорія — вода, яка постачається юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, у тому числі теплопостачальним організаціям, ОСББ, житлово-будівельним кооперативам та іншим споживачам. При цьому не має значення, для яких саме цілей ці споживачі використовують отриману воду.

Третя категорія — вода, яку житлово-комунальні підприємства використовують для власних технологічних потреб у межах нормативів, встановлених законодавством про питну воду, водопостачання та водовідведення.

Для декларування рентної плати використовується податкова декларація, затверджена Міністерством фінансів. Невід’ємною частиною декларації є додатки, а розрахунок рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5.

Якщо водокористувач має кілька напрямків використання води, він повинен заповнювати окремий додаток 5 щодо кожного з них.

Так, за обсягами води, які постачаються населенню для питних і санітарно-гігієнічних потреб, у додатку зазначається фактичний обсяг поставленої води, але податкове зобов’язання не виникає, тому застосовується нульове значення.

За обсягами води, що постачаються юридичним особам та ФОП, податкове зобов’язання розраховується за загальними ставками рентної плати без застосування пільгових коефіцієнтів.

За обсягами води, які житлово-комунальні підприємства використовують для власних технологічних потреб у межах установлених нормативів, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,3.

Отже, первинний водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування або інтегрований довкіллєвий дозвіл, залишається платником рентної плати навіть у випадку, коли частину води використовує для питних і санітарно-гігієнічних потреб населення чи власних потреб. Однак сплачувати рентну плату він повинен лише за ті обсяги води, які використовуються для здійснення господарської діяльності, тобто для виробничих або інших господарських потреб.

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