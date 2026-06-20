Рентная плата за воду в 2026 году: какие объемы водопользования облагаются налогом

Налоговая служба разъяснила, какие объемы воды являются объектом обложения рентной платой за специальное водопользование в 2026 году.

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Плательщиками рентной платы за специальное использование воды являются так называемые первичные водопользователи. Это предприятия, учреждения, организации и физические лица-предприниматели, которые самостоятельно осуществляют забор воды из водных объектов или получают её через собственные водозаборные сооружения, а также могут передавать эту воду другим потребителям.

К первичным водопользователям относятся субъекты хозяйствования, имеющие собственные водозаборные сооружения и оборудование для забора воды, а также получающие воду из каналов оросительных или осушительных систем, водохранилищ, прудов, водохозяйственных систем и водоводов.

Специальное водопользование предусматривает забор воды из водных объектов с помощью сооружений или технических устройств, её использование и сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

Размер рентной платы определяется исходя из фактического объёма использованной воды — подземной или поверхностной. При расчёте учитываются объёмы, указанные в разрешении на специальное водопользование или интегрированном экологическом разрешении, установленные лимиты, ставки рентной платы и соответствующие коэффициенты.

Объектом налогообложения является фактический объём воды, который использует водопользователь, отмечает Налоговая служба.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает случаи, когда рентная плата не взимается. В частности, её не нужно уплачивать за воду, которая используется для обеспечения питьевых и санитарно-гигиенических потребностей населения. Также освобождается от налогообложения вода, используемая исключительно для собственных питьевых и санитарно-гигиенических потребностей предприятий, физических лиц-предпринимателей и плательщиков единого налога.

Отдельные льготы установлены для жилищно-коммунальных предприятий. Они имеют право применять понижающий коэффициент 0,3 к ставкам рентной платы в отношении объёмов воды, которые используются в пределах утверждённых технологических нормативов использования питьевой воды.

В зависимости от направления использования или поставки воды налоговики фактически разделяют объект налогообложения на три категории.

Первая категория — вода, которая поставляется населению для удовлетворения его питьевых и санитарно-гигиенических потребностей.

Вторая категория — вода, которая поставляется юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, в том числе теплоснабжающим организациям, ОСМД, жилищно-строительным кооперативам и другим потребителям. При этом не имеет значения, для каких именно целей эти потребители используют полученную воду.

Третья категория — вода, которую жилищно-коммунальные предприятия используют для собственных технологических нужд в пределах нормативов, установленных законодательством о питьевой воде, водоснабжении и водоотведении.

Для декларирования рентной платы используется налоговая декларация, утверждённая Министерством финансов. Неотъемлемой частью декларации являются приложения, а расчёт рентной платы за специальное использование воды осуществляется в приложении 5.

Если водопользователь имеет несколько направлений использования воды, он должен заполнять отдельное приложение 5 по каждому из них.

Так, по объёмам воды, которые поставляются населению для питьевых и санитарно-гигиенических потребностей, в приложении указывается фактический объём поставленной воды, однако налоговое обязательство не возникает, поэтому применяется нулевое значение.

По объёмам воды, поставляемой юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, налоговое обязательство рассчитывается по общим ставкам рентной платы без применения льготных коэффициентов.

По объёмам воды, которые жилищно-коммунальные предприятия используют для собственных технологических нужд в пределах установленных нормативов, применяется понижающий коэффициент 0,3.

Таким образом, первичный водопользователь, имеющий разрешение на специальное водопользование или интегрированное экологическое разрешение, остаётся плательщиком рентной платы даже в случае, если часть воды использует для питьевых и санитарно-гигиенических потребностей населения либо собственных нужд. Однако уплачивать рентную плату он должен только за те объёмы воды, которые используются для осуществления хозяйственной деятельности, то есть для производственных или иных хозяйственных нужд.

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