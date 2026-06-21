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Как узнать о состоянии исполнительного производства

07:18, 21 июня 2026
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Узнать о состоянии исполнительного производства можно онлайн за несколько минут.
Как узнать о состоянии исполнительного производства
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В случае открытия исполнительного производства гражданам часто необходима информация о его состоянии, исполнителе, который осуществляет принудительное исполнение решения, а также реквизиты соответствующего исполнительного производства.

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Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что получить такую информацию можно с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Что такое АСИП?

Автоматизированная система исполнительного производства — это государственная информационно-коммуникационная система, предназначенная для регистрации исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксации исполнительных действий, совершаемых государственными и частными исполнителями в ходе принудительного исполнения решений.

Кроме того, система обеспечивает формирование и ведение Единого реестра должников, а также предоставление информации об исполнительных производствах в случаях и порядке, определенных законодательством.

Доступ к АСИП является свободным и бесплатным.

С помощью сервиса можно:

  • проверить наличие исполнительного производства;
  • узнать номер исполнительного производства;
  • получить информацию о сторонах исполнительного производства;
  • выяснить, какой государственный или частный исполнитель осуществляет принудительное исполнение решения;
  • отслеживать актуальное состояние исполнительного производства.

Поиск информации осуществляется по фамилии, имени и отчеству (при наличии) физического лица, дате рождения, номеру исполнительного производства, коду ЕГРПОУ юридического лица и другим идентификационным данным.

Своевременная проверка сведений в АСИП позволяет быть осведомленными о ходе исполнительного производства и оперативно получать актуальную информацию относительно исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц), подлежащих принудительному исполнению в соответствии с законодательством Украины.

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АСИП

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