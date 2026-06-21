Как узнать о состоянии исполнительного производства
В случае открытия исполнительного производства гражданам часто необходима информация о его состоянии, исполнителе, который осуществляет принудительное исполнение решения, а также реквизиты соответствующего исполнительного производства.
Харьковское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что получить такую информацию можно с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).
Что такое АСИП?
Автоматизированная система исполнительного производства — это государственная информационно-коммуникационная система, предназначенная для регистрации исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксации исполнительных действий, совершаемых государственными и частными исполнителями в ходе принудительного исполнения решений.
Кроме того, система обеспечивает формирование и ведение Единого реестра должников, а также предоставление информации об исполнительных производствах в случаях и порядке, определенных законодательством.
Доступ к АСИП является свободным и бесплатным.
С помощью сервиса можно:
- проверить наличие исполнительного производства;
- узнать номер исполнительного производства;
- получить информацию о сторонах исполнительного производства;
- выяснить, какой государственный или частный исполнитель осуществляет принудительное исполнение решения;
- отслеживать актуальное состояние исполнительного производства.
Поиск информации осуществляется по фамилии, имени и отчеству (при наличии) физического лица, дате рождения, номеру исполнительного производства, коду ЕГРПОУ юридического лица и другим идентификационным данным.
Своевременная проверка сведений в АСИП позволяет быть осведомленными о ходе исполнительного производства и оперативно получать актуальную информацию относительно исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц), подлежащих принудительному исполнению в соответствии с законодательством Украины.
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