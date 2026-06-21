Государственная регистрация изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде: главные особенности

В случае внесения изменений в Положение учредитель постоянно действующего третейского суда должен в течение 15 дней со дня принятия такого решения обеспечить внесение изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре.

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В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О третейских судах» постоянно действующий третейский суд подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований». Об этом напомнило Управление государственной регистрации КГУ Министерства юстиции.

В случае внесения изменений в Положение о постоянно действующем третейском суде и/или регламент третейского суда либо список третейских судей постоянно действующего третейского суда учредитель постоянно действующего третейского суда должен в течение 15 дней со дня принятия такого решения обеспечить в порядке, определенном Законом, внесение изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В случае невыполнения учредителем постоянно действующего третейского суда требований части второй данной статьи либо выявления в течение трех лет со дня регистрации постоянно действующего третейского суда недостоверных сведений в документах, поданных для государственной регистрации, орган, зарегистрировавший такой третейский суд, должен обратиться в суд с заявлением о прекращении его деятельности.

Согласно части второй статьи 20 Закона, для государственной регистрации изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре, подаются следующие документы: заявление о государственной регистрации изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре (заявление о государственной регистрации общественного формирования без статуса юридического лица (форма 6) от 03.09.2024, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5 «Об утверждении форм заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.11.2016 за № 1500/29630 (с изменениями)); экземпляр оригинала (нотариально удостоверенная копия) решения уполномоченного органа управления учредителя о внесении изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре; учредительные документы постоянно действующего третейского суда (положение, регламент третейского суда) в новой редакции — в случае внесения изменений, содержащихся в учредительных документах постоянно действующего третейского суда; список третейских судей в новой редакции — в случае внесения изменений в состав третейских судей; копия устава учредителя третейского суда.

Статьей 10 Закона Украины «О третейских судах» определено, что Положение о постоянно действующем третейском суде и регламент третейского суда утверждаются его учредителем и публикуются.

Положение о постоянно действующем третейском суде должно содержать сведения о его наименовании, местонахождении, сведения об учредителе третейского суда, составе, компетенции и порядке создания органов самоуправления третейских судей, порядке избрания председателя третейского суда, основаниях и порядке прекращения деятельности третейского суда. Положение о постоянно действующем третейском суде может содержать иные положения, признанные учредителем необходимыми для обеспечения надлежащей деятельности третейского суда в соответствии с данным Законом. Порядок и правила рассмотрения дел в постоянно действующих третейских судах устанавливаются данным Законом и регламентом третейского суда.

Регламент третейского суда должен определять порядок и правила обращения в третейский суд, порядок формирования состава третейского суда, правила разрешения споров третейским судом, другие вопросы, отнесенные к компетенции третейского суда данным Законом. Регламент третейского суда может содержать положения, которые хотя и не предусмотрены данным Законом, но не противоречат принципам организации и деятельности третейского суда, определенным данным Законом, и необходимы для надлежащего осуществления третейским судом полномочий по третейскому разрешению споров.

Списки третейских судей постоянно действующих третейских судов должны содержать следующие сведения о третейских судьях: дата рождения, образование, полученная специальность, последнее место работы, общий трудовой стаж, стаж работы по специальности (статья 8 Закона Украины «О третейских судах»).

Требования к оформлению документов предусмотрены статьей 15 Закона, в частности положение, регламент, список судей постоянно действующего третейского суда должны содержать сведения, предусмотренные законодательством, и соответствовать законодательству; внесение изменений в положение, регламент, список судей постоянно действующего третейского суда оформляется путем изложения их в новой редакции; заявление о государственной регистрации подписывается заявителем. В случае подачи заявления о государственной регистрации почтовым отправлением подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 приказа Министерства юстиции Украины от 09.06.2016 № 359/5 «Об утверждении Порядка государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09.06.2016 за № 200/28330 (с изменениями), до доработки программного обеспечения Единого государственного реестра в части обеспечения технической возможности внесения в указанный реестр сведений об общественных формированиях в объеме, предусмотренном статьей 9 Закона, сведения о государственной регистрации постоянно действующих третейских судов вносятся в Единый реестр общественных формирований, ведение которого регламентировано Положением о Едином реестре общественных формирований, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 19.12.2008 № 2226/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22.12.2008 за № 1220/15911 (с изменениями).

Дополнительно отмечаем, что согласно абзацу шестому подпункта 1 пункта 3 приказа Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5 «Об утверждении форм заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18.11.2016 за № 1500/29630 (с изменениями), учредительные документы постоянно действующего третейского суда (положение, регламент третейского суда) по результатам проведения государственной регистрации изменений в сведения о постоянно действующем третейском суде, содержащиеся в Едином государственном реестре, в случае внесения изменений, содержащихся в учредительных документах постоянно действующего третейского суда, предоставляются государственным регистратором в бумажной форме путем изготовления копий таких документов с проставлением подписи и печати государственного регистратора на каждой странице вместе с предоставлением копии соответствующего решения государственного регистратора, оформленного в соответствии с законодательством.

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