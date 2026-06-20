  1. Общество

100% оплаты больничного: кто имеет право на выплаты

18:43, 20 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.
100% оплаты больничного: кто имеет право на выплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от приобретенного ими страхового стажа в размере 50%, 60%, 70% или 100% средней заработной платы (дохода). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Общее условие для максимальных выплат

В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Пособие в размере 100% средней заработной платы НЕЗАВИСИМО от продолжительности приобретенного стажа выплачивается, в частности:

  • ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
  • гражданам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сіті, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от продолжительности страхового стажа в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

Кроме того, в размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается:

  • пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
  • пособие по беременности и родам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Пенсионный фонд больничные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации из-за нарушений ВЛК

Является ли отказ от повестки преступлением, если военнообязанный оспаривает свое состояние здоровья.

Норму об «украинофобии» могут не поддержать из-за риска дублирования действующих положений Уголовного кодекса

В Раде раскритиковали инициативу по криминализации «украинофобии», указав на дублирование действующих норм УК и слабое обоснование.

Украина планирует интегрировать ИИ в государственный сектор до 2030 года и войти в ТОП-3 мировых лидеров

Минцифры заявило о переходе Украины от этапа саморегулирования к разработке полноценного закона об искусственном интеллекте, который будет гармонизирован с правилами ЕС.

Для мобилизованных предлагают снизить наказание за СЗЧ с 10 до 2 лет заключения

В Украине предлагают разрешить судам применять испытательный срок к мобилизованным участникам боевых действий, совершившим СЗЧ, признавая факторы психологического выгорания и недостатков в командовании.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях виновники ДТП освобождаются от уголовной ответственности

Можно ли освободить водителя от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим, но нарушил публичный интерес.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]