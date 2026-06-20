100% оплаты больничного: кто имеет право на выплаты
Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от приобретенного ими страхового стажа в размере 50%, 60%, 70% или 100% средней заработной платы (дохода). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Общее условие для максимальных выплат
В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.
Пособие в размере 100% средней заработной платы НЕЗАВИСИМО от продолжительности приобретенного стажа выплачивается, в частности:
- ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
- гражданам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
Работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сіті, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от продолжительности страхового стажа в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.
Кроме того, в размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается:
- пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
- пособие по беременности и родам.
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