100% оплаты больничного: кто имеет право на выплаты

В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от приобретенного ими страхового стажа в размере 50%, 60%, 70% или 100% средней заработной платы (дохода). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Общее условие для максимальных выплат

В размере 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Пособие в размере 100% средней заработной платы НЕЗАВИСИМО от продолжительности приобретенного стажа выплачивается, в частности:

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

гражданам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сіті, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от продолжительности страхового стажа в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

Кроме того, в размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается:

пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

пособие по беременности и родам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.