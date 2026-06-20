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100% оплати лікарняного: хто має право на виплати

18:43, 20 червня 2026
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У розмірі 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.
100% оплати лікарняного: хто має право на виплати
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Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від набутого ними страхового стажу у розмірі 50%, 60%, 70% або 100% середньої заробітної плати (доходу). Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Загальна умова для максимальних виплат.

У розмірі 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Допомога у розмірі 100% середньої зарплати НЕЗАЛЕЖНО від тривалості набутого стажу виплачується зокрема:

  • ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;
  • громадянам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від тривалості страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески.

Крім того, у розмірі 100% середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу), незалежно від страхового стажу, призначається та виплачується:

- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- допомога по вагітності та пологах.

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