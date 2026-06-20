Ексочільнику Мінкульту Ростиславу Карандєєву оголосили підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що колишньому виконувачу обов’язків міністра культури оголосили підозру у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон.

фото: прокуратура

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Колишньому виконувачу обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. За словами депутатів, йдеться про Ростислава Карандєєва.

За даними слідства, під виглядом виїзду за кордон для участі у благодійних концертах з України виїхали вісім чоловіків призовного віку. У документах вони були зазначені як учасники музичного гурту, хоча, за версією правоохоронців, фактично не мали жодного стосунку до музичної діяльності.

Як зазначив Генпрокурор, спочатку Державна прикордонна служба відмовила цим особам у перетині державного кордону. Після цього тодішній керівник Міністерства культури та інформаційної політики повторно направив до ДПСУ лист із проханням сприяти виїзду цих громадян уже як учасників музичного колективу.

За даними слідства, саме цей лист став документальною підставою для їхнього виїзду за межі України.

У результаті вісім чоловіків призовного віку перетнули державний кордон та досі не повернулися до України.

Руслан Кравченко наголосив, що під час воєнного стану рішення посадових осіб щодо виїзду військовозобов’язаних за кордон мають безпосередній вплив на державну безпеку, довіру до державних інституцій та принцип справедливості щодо громадян, які виконують свій обов’язок перед державою.

«Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми. І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою», — зазначив Генеральний прокурор.

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють додаткові епізоди та інших осіб, які можуть бути причетними до організації схеми.

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