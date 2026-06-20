Эк-главе Минкульта Ростиславу Карандееву объявили подозрение в содействии незаконному выезду мужчин за границу под видом музыкантов

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что бывшему исполняющему обязанности министра культуры объявили подозрение в содействии незаконному выезду мужчин за границу.

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Бывшему исполняющему обязанности Министра культуры и информационной политики Украины сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко. По словам депутатов, речь идет о Ростиславе Карандєєве.

По данным следствия, под видом выезда за границу для участия в благотворительных концертах из Украины выехали восемь мужчин призывного возраста. В документах они были указаны как участники музыкальной группы, хотя, по версии правоохранителей, фактически не имели никакого отношения к музыкальной деятельности.

Как отметил Генпрокурор, сначала Государственная пограничная служба отказала этим лицам в пересечении государственной границы. После этого тогдашний руководитель Министерства культуры и информационной политики повторно направил в ГПСУ письмо с просьбой содействовать выезду этих граждан уже как участников музыкального коллектива.

По данным следствия, именно это письмо стало документальным основанием для их выезда за пределы Украины.

В результате восемь мужчин призывного возраста пересекли государственную границу и до сих пор не вернулись в Украину.

Руслан Кравченко подчеркнул, что во время военного положения решения должностных лиц относительно выезда военнообязанных за границу имеют непосредственное влияние на государственную безопасность, доверие к государственным институтам и принцип справедливости в отношении граждан, выполняющих свой долг перед государством.

«Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может быть прикрытием для схемы. И во время войны ответственность высокопоставленных должностных лиц должна быть не меньшей, а большей», — отметил Генеральный прокурор.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды и других лиц, которые могут быть причастны к организации схемы.

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