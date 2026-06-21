Какие последствия непостановки на воинский учет: разъяснение ТЦК

Постановка на учет призывников происходит ежегодно с 1 января по 31 июля.

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В Украине на воинском учете должны состоять все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет и некоторые категории женщин. Воинский учет подразделяется на учет призывников, военнообязанных и резервистов и ведется в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, в соответствующих подразделениях разведывательных органов Украины. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

На воинском учете не состоят лица:

Которые призваны или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях учреждений высшего образования.

Которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Исключенные с воинского учета по состоянию здоровья или по другим основаниям, предусмотренным ч. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Все остальные мужчины в возрасте от 17 до 60 лет обязаны состоять на воинском учете, иметь военно-учетный документ и данные в Едином государственном реестре военнообязанных, призывников и резервистов о пребывании на учете. Данная обязанность касается мужчин, которые были сняты с воинского учета на основании приказа МОУ №342, приказа МОУ №684 или по другим решениям Министерства обороны Украины.

Процедура постановки на воинский учет в ТЦК

Постановка на воинский учет осуществляется на основании Закона «О воинской обязанности и военной службе» и постановления КМУ №1487. Мужчины, которым исполнилось 17 лет, обязаны стать на учет призывников.

Постановка на учет призывников происходит ежегодно с 01 января по 31 июля одним из следующих способов:

прохождение электронной идентификации и уточнение своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личное прибытие в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с подачей необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, которые своевременно не стали на воинский учет, могут стать на воинский учет только путем личного прибытия в районный ТЦК и СП. То есть дистанционно на воинский учет могут стать только мужчины, которым исполняется 17 лет.

Постановка на воинский учет военнообязанных (мужчины в возрасте от 25 до 60 лет) осуществляется только при личном прибытии в районный ТЦК и СП по месту регистрации места жительства или фактического проживания на территории Украины.

Военнообязанные не имеют права стать на воинский учет дистанционно, даже находясь за границей.

Постановка на воинский учет военнообязанных включает следующие этапы:

личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК и СП;

получение направления и прохождение ВВК;

установление степени годности к военной службе;

получение военно-учетного документа;

внесение данных в реестр военнообязанных.

По результатам данной процедуры военнообязанные получают письменный военно-учетный документ с печатью о постановке на воинский учет и электронный документ в форме QR-кода через мобильное приложение «Резерв+».

Последствия непостановки на воинский учет

Мужчины, которые не состоят на воинском учете, совершают административное правонарушение, предусмотренное ст. 210-1 КУоАП. Соответственно такие нарушители могут быть привлечены к административной ответственности и объявлены в розыск. Мужчины, которые не состоят на учете, не имеют электронного документа в «Резерв+».

Последствиями отсутствия военно-учетного документа является невозможность:

получить консульские услуги, в том числе оформить заграничный паспорт, находясь за границей;

оформить право на отсрочку онлайн или лично в ТЦК и СП;

трудоустроиться на работу;

поступить на обучение в украинское высшее учебное заведение;

получить группу инвалидности;

получить бронирование за предприятием;

пересекать государственную границу в период военного положения.

В ТЦК добавили, что военнообязанные мужчины, которые не состоят на учете, могут быть задержаны сотрудниками полиции и доставлены в ближайший районный ТЦК и СП для составления протокола о совершении административного правонарушения и постановки на воинский учет.

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