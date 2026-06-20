Бабушка погибшего военнослужащего хотела получить статус иждивенки: как суд оценил её пенсию и почему отказал

Суд признал бабушку членом семьи погибшего военнослужащего, однако отказал в установлении факта нахождения на его иждивении, учитывая соотношение размера её пенсии и подтверждённой денежной помощи со стороны внука.

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Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, для реализации прав на социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Заявительница просила суд установить факт её принадлежности к членам семьи погибшего внука-военнослужащего, а также факт нахождения на его иждивении. По её мнению, установление указанных фактов необходимо для реализации права на получение предусмотренных законом льгот и выплат, в том числе как иждивенцу погибшего военнослужащего.

Суть дела

Суд установил, что после лишения матери военнослужащего родительских прав и смерти его отца заявительница решением исполнительного комитета Ковельского городского совета была назначена опекуном пяти внуков, среди которых был и погибший военнослужащий.

После достижения внуками совершеннолетия полномочия опекуна были прекращены. Вместе с тем после расторжения брака внук с 2021 года проживал вместе с бабушкой в селе Поворск Ковельского района. В июле 2025 года он был мобилизован в ряды Вооружённых Сил Украины, а в декабре 2025 года погиб при выполнении боевого задания в Днепропетровской области.

Заявительница указывала, что они проживали одной семьёй, вели общее хозяйство и имели общий быт. По её утверждению, внук ухаживал за ней из-за её преклонного возраста, а после мобилизации продолжал оказывать материальную помощь, перечисляя средства через сестру.

В подтверждение этих обстоятельств к материалам дела были приобщены документы об опеке над внуками, документы о смерти родителей военнослужащего, справка органа местного самоуправления о нахождении заявительницы на иждивении внука, а также банковские документы о переводах денежных средств.

Министерство обороны Украины возражало против удовлетворения заявления и отмечало, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств нахождения заявительницы на иждивении погибшего военнослужащего. В частности, не было предоставлено достаточных подтверждений систематического финансового обеспечения заявительницы со стороны внука.

Во время рассмотрения дела суд допросил родственников и свидетелей, которые подтвердили, что заявительница и военнослужащий проживали вместе с 2021 года, вели общее хозяйство, а последний помогал бабушке как до мобилизации, так и после поступления на военную службу.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьёй 293 ГПК Украины дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в порядке отдельного производства.

Также суд учёл правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 февраля 2026 года по делу № 308/17634/25, согласно которой факт нахождения лица на иждивении погибшего военнослужащего может устанавливаться в порядке отдельного производства, а само по себе возражение органа государственной власти не свидетельствует о наличии спора о праве.

Оценивая требование об установлении факта принадлежности заявительницы к членам семьи погибшего военнослужащего, суд сослался на Решение Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года № 5-рп/99 относительно официального толкования термина «член семьи». Суд отметил, что членами семьи военнослужащего могут признаваться лица, которые постоянно проживают вместе с ним и ведут общее хозяйство, независимо от степени родства, при наличии реальных семейных отношений, общего быта, бюджета и взаимной помощи.

Исследовав письменные доказательства, объяснения участников дела и показания свидетелей, суд пришёл к выводу, что факт совместного проживания заявительницы и её внука одной семьёй с 2021 года подтверждён надлежащими доказательствами. Поэтому требование об установлении факта принадлежности заявительницы к членам семьи погибшего военнослужащего подлежит удовлетворению.

Что касается требования об установлении факта нахождения на иждивении, суд отметил, что в соответствии со статьями 30 и 31 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» член семьи считается находившимся на иждивении умершего, если он находился на его полном содержании либо получал от него помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию.

Суд учёл практику Верховного Суда, согласно которой сам факт получения пенсии не исключает возможности установления нахождения на иждивении, однако необходимо доказать, что помощь умершего была для заявителя основным и постоянным источником существования.

Из материалов дела установлено, что заявительница получала пенсию по возрасту в размере 4243,88 грн в месяц. В то же время представленные доказательства свидетельствовали о перечислении погибшим военнослужащим в пользу сестры, которая должна была передавать средства бабушке, в общей сложности 11 350 грн в течение октября-декабря 2025 года.

Суд обратил внимание, что общая сумма таких переводов за три месяца не превышала сумму пенсионных выплат заявительнице за аналогичный период. Кроме того, выписка с банковского счёта не подтверждала последующую передачу этих средств заявительнице либо их использование на её нужды.

Также суд отметил, что показания свидетелей и объяснения родственников относительно оказания материальной помощи в другие периоды носили общий характер и не были подтверждены надлежащими письменными доказательствами.

По результатам рассмотрения дела № 159/1070/26 суд пришёл к выводу, что факт нахождения заявительницы на иждивении погибшего военнослужащего не доказан, поскольку отсутствуют доказательства того, что помощь внука была для неё основным и постоянным источником средств к существованию.

В итоге суд частично удовлетворил заявление: установил факт принадлежности заявительницы к членам семьи погибшего военнослужащего и отказал в установлении факта нахождения на его иждивении.

Решение суда может быть обжаловано непосредственно в Волынский апелляционный суд.

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