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Бабушка погибшего военнослужащего хотела получить статус иждивенки: как суд оценил её пенсию и почему отказал

14:13, 20 июня 2026
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Суд признал бабушку членом семьи погибшего военнослужащего, однако отказал в установлении факта нахождения на его иждивении, учитывая соотношение размера её пенсии и подтверждённой денежной помощи со стороны внука.
Бабушка погибшего военнослужащего хотела получить статус иждивенки: как суд оценил её пенсию и почему отказал
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Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, для реализации прав на социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

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Заявительница просила суд установить факт её принадлежности к членам семьи погибшего внука-военнослужащего, а также факт нахождения на его иждивении. По её мнению, установление указанных фактов необходимо для реализации права на получение предусмотренных законом льгот и выплат, в том числе как иждивенцу погибшего военнослужащего.

Суть дела

Суд установил, что после лишения матери военнослужащего родительских прав и смерти его отца заявительница решением исполнительного комитета Ковельского городского совета была назначена опекуном пяти внуков, среди которых был и погибший военнослужащий.

После достижения внуками совершеннолетия полномочия опекуна были прекращены. Вместе с тем после расторжения брака внук с 2021 года проживал вместе с бабушкой в селе Поворск Ковельского района. В июле 2025 года он был мобилизован в ряды Вооружённых Сил Украины, а в декабре 2025 года погиб при выполнении боевого задания в Днепропетровской области.

Заявительница указывала, что они проживали одной семьёй, вели общее хозяйство и имели общий быт. По её утверждению, внук ухаживал за ней из-за её преклонного возраста, а после мобилизации продолжал оказывать материальную помощь, перечисляя средства через сестру.

В подтверждение этих обстоятельств к материалам дела были приобщены документы об опеке над внуками, документы о смерти родителей военнослужащего, справка органа местного самоуправления о нахождении заявительницы на иждивении внука, а также банковские документы о переводах денежных средств.

Министерство обороны Украины возражало против удовлетворения заявления и отмечало, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств нахождения заявительницы на иждивении погибшего военнослужащего. В частности, не было предоставлено достаточных подтверждений систематического финансового обеспечения заявительницы со стороны внука.

Во время рассмотрения дела суд допросил родственников и свидетелей, которые подтвердили, что заявительница и военнослужащий проживали вместе с 2021 года, вели общее хозяйство, а последний помогал бабушке как до мобилизации, так и после поступления на военную службу.

Позиция и выводы суда

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьёй 293 ГПК Украины дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в порядке отдельного производства.

Также суд учёл правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 11 февраля 2026 года по делу № 308/17634/25, согласно которой факт нахождения лица на иждивении погибшего военнослужащего может устанавливаться в порядке отдельного производства, а само по себе возражение органа государственной власти не свидетельствует о наличии спора о праве.

Оценивая требование об установлении факта принадлежности заявительницы к членам семьи погибшего военнослужащего, суд сослался на Решение Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года № 5-рп/99 относительно официального толкования термина «член семьи». Суд отметил, что членами семьи военнослужащего могут признаваться лица, которые постоянно проживают вместе с ним и ведут общее хозяйство, независимо от степени родства, при наличии реальных семейных отношений, общего быта, бюджета и взаимной помощи.

Исследовав письменные доказательства, объяснения участников дела и показания свидетелей, суд пришёл к выводу, что факт совместного проживания заявительницы и её внука одной семьёй с 2021 года подтверждён надлежащими доказательствами. Поэтому требование об установлении факта принадлежности заявительницы к членам семьи погибшего военнослужащего подлежит удовлетворению.

Что касается требования об установлении факта нахождения на иждивении, суд отметил, что в соответствии со статьями 30 и 31 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» член семьи считается находившимся на иждивении умершего, если он находился на его полном содержании либо получал от него помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию.

Суд учёл практику Верховного Суда, согласно которой сам факт получения пенсии не исключает возможности установления нахождения на иждивении, однако необходимо доказать, что помощь умершего была для заявителя основным и постоянным источником существования.

Из материалов дела установлено, что заявительница получала пенсию по возрасту в размере 4243,88 грн в месяц. В то же время представленные доказательства свидетельствовали о перечислении погибшим военнослужащим в пользу сестры, которая должна была передавать средства бабушке, в общей сложности 11 350 грн в течение октября-декабря 2025 года.

Суд обратил внимание, что общая сумма таких переводов за три месяца не превышала сумму пенсионных выплат заявительнице за аналогичный период. Кроме того, выписка с банковского счёта не подтверждала последующую передачу этих средств заявительнице либо их использование на её нужды.

Также суд отметил, что показания свидетелей и объяснения родственников относительно оказания материальной помощи в другие периоды носили общий характер и не были подтверждены надлежащими письменными доказательствами.

По результатам рассмотрения дела № 159/1070/26 суд пришёл к выводу, что факт нахождения заявительницы на иждивении погибшего военнослужащего не доказан, поскольку отсутствуют доказательства того, что помощь внука была для неё основным и постоянным источником средств к существованию.

В итоге суд частично удовлетворил заявление: установил факт принадлежности заявительницы к членам семьи погибшего военнослужащего и отказал в установлении факта нахождения на его иждивении.

Решение суда может быть обжаловано непосредственно в Волынский апелляционный суд.

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