Не весь стаж засчитают в пенсию: в ПФУ объяснили важное различие
13:37, 20 июня 2026
В Пенсионном фонде объяснили, чем отличается страховой стаж от трудового и который необходим для пенсии.
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Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты, однако с каждым годом требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту, становятся более строгими. В Пенсионном фонде Украины объяснили, чем отличаются трудовой и страховой стаж и какой из них сегодня имеет решающее значение для назначения пенсии.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области отметили, что трудовой стаж — это период трудовой деятельности человека, который подтверждается записями в трудовой книжке или другими документами.
В Фонде напомнили, что это понятие преимущественно применялось до 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В свою очередь страховой стаж — это период, в течение которого лицо было застраховано в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и за который уплачивались страховые взносы в размере не менее минимального страхового взноса.
В ПФУ подчеркнули, что сегодня именно страховой стаж является основным условием для назначения пенсии по возрасту и непосредственно влияет на её размер.
В страховой стаж могут засчитываться периоды работы по трудовому договору, осуществления предпринимательской деятельности и другие периоды, предусмотренные законодательством, но только при условии уплаты страховых взносов.
Главное различие между двумя понятиями заключается в том, что трудовой стаж подтверждает факт работы или иной деятельности, тогда как страховой стаж подтверждает уплату взносов в систему социального страхования.
Таким образом, для зачисления страхового стажа важным является не только официальное трудоустройство, но и фактическая уплата страховых взносов.
Какой стаж учитывают при назначении пенсии
В Пенсионном фонде пояснили, что периоды работы до 1 января 2004 года засчитываются в страховой стаж на основании документов о трудовой деятельности в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.
В то же время после 1 января 2004 года решающим фактором для зачисления стажа является уплата страховых взносов. Сведения о таких взносах содержатся в Реестре застрахованных лиц.
В ПФУ подчёркивают, что будущим пенсионерам важно не только работать официально, но и контролировать, уплачивает ли работодатель за них страховые взносы в полном объёме. Также украинцам рекомендуют регулярно проверять информацию о своём страховом стаже, поскольку именно от него зависит право на пенсию и размер будущих выплат.