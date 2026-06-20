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Не весь стаж зарахують до пенсії: у ПФУ пояснили важливу різницю

13:37, 20 червня 2026
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У Пенсійному фонді пояснили, чим відрізняється страховий стаж від трудового та який потрібен для пенсії.
Не весь стаж зарахують до пенсії: у ПФУ пояснили важливу різницю
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Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати, однак щороку вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, зростають. У Пенсійному фонді України пояснили, чим відрізняються трудовий і страховий стаж та який із них сьогодні має вирішальне значення для призначення пенсії.

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Трудовий стаж і страховий стаж: у чому різниця

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області зазначили, що трудовий стаж — це період трудової діяльності людини, який підтверджується записами у трудовій книжці або іншими документами.

У Фонді нагадали, що це поняття переважно застосовувалося до 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Натомість страховий стаж — це період, протягом якого особа була застрахована в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та за який сплачувалися страхові внески у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

У ПФУ підкреслили, що сьогодні саме страховий стаж є основною умовою для призначення пенсії за віком та безпосередньо впливає на її розмір.

До страхового стажу можуть зараховуватися періоди роботи за трудовим договором, здійснення підприємницької діяльності та інші періоди, визначені законодавством, але лише за умови сплати страхових внесків.

Головна відмінність між двома поняттями полягає в тому, що трудовий стаж підтверджує факт роботи або іншої діяльності, тоді як страховий стаж підтверджує сплату внесків до системи соціального страхування.

Таким чином, для зарахування страхового стажу важливим є не лише офіційне працевлаштування, а й фактична сплата страхових внесків.

Який стаж враховують під час призначення пенсії

У Пенсійному фонді пояснили, що періоди роботи до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу на підставі документів про трудову діяльність відповідно до законодавства, яке діяло на той час.

Водночас після 1 січня 2004 року вирішальним фактором для зарахування стажу є сплата страхових внесків. Відомості про такі внески містяться у Реєстрі застрахованих осіб.

У ПФУ наголошують, що майбутнім пенсіонерам важливо не лише працювати офіційно, а й контролювати, чи роботодавець належним чином сплачує за них страхові внески. Також українцям рекомендують регулярно перевіряти інформацію про свій страховий стаж, адже саме від нього залежить право на пенсію та розмір майбутніх виплат.

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