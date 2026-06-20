На Черкащині троє підлітків катували 17-річного хлопця в гаражі — відкрито кримінальне провадження

У Черкаському районі поліція розслідує катування 17-річного хлопця, до якого, за даними слідства, причетні троє неповнолітніх віком від 15 до 17 років.

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Поліція розслідує факт катування неповнолітнього у Черкаському районі. Правоохоронці вже встановили трьох підлітків, яких підозрюють у знущанні над 17-річним хлопцем.

Як повідомили в поліції, до відділу звернулася мати потерпілого. Жінка повідомила, що над її сином познущалися знайомі. На місце події виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, того ж дня троє неповнолітніх віком від 15 до 17 років запросили свого товариша до гаражного приміщення. Там вони побили хлопця, принижували його та вчиняли щодо нього різні форми знущань.

Поліцейські встановили всіх учасників події та доставили їх до відділу поліції. Підлітків опитали у присутності батьків.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі тривають слідчі дії. Найближчим часом за погодженням із прокуратурою буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

Причини жорстокого поводження з неповнолітнім та всі обставини інциденту встановлюються.

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