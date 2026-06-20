74 удари батогом і заборона на творчість: в Ірані винесли вирок співачці через онлайн-виступ без хіджабу

Іранську співачку Парасту Ахмаді засудили до 74 ударів батогом після її виступу без хіджабу під час онлайн-концерту.

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Іранську співачку Парасту Ахмаді та вісьмох учасників її творчої команди засудили до 74 ударів батогом через концерт, який артистка провела онлайн без хіджабу наприкінці 2024 року. Про це пише The Guardian.

Крім тілесного покарання, суд заборонив Ахмаді та іншим фігурантам справи протягом двох років залишати країну та займатися творчою діяльністю. Водночас офіційних подробиць вироку судова влада Ірану поки не оприлюднила.

За даними видання, у грудні 2024 року 29-річна співачка виконала під час онлайн-трансляції патріотичну композицію Az Khoone Javanane Vatan («Кров юнаків Вітчизни»), не одягнувши хіджаб. Запис виступу швидко набув популярності та зібрав мільйони переглядів на YouTube.

Після трансляції правоохоронці затримали Ахмаді та кількох музикантів, однак згодом їх відпустили, відкривши кримінальне провадження. Співачці інкримінували порушення суспільної моралі через створення та поширення в інтернеті контенту, який влада вважає «непристойним» та «аморальним».

Правозахисники й адвокати, які ознайомилися з матеріалами справи, вважають вирок частиною масштабнішого тиску на представників культурної сфери, які демонструють незгоду з політикою іранської влади.

Директорка з адвокації американського Центру з прав людини в Ірані Бахар Гандехарі заявила, що покарання у вигляді 74 ударів батогом за спів та появу без хіджабу свідчить про незмінно складну ситуацію з правами людини в країні.

Своєю чергою іранський адвокат і правозахисник Моїн Хазаелі наголосив, що такий вирок не має належного правового обґрунтування. За його словами, виконання та поширення музики не є кримінальним правопорушенням за законодавством Ірану, а тілесні покарання суперечать міжнародному праву та розглядаються як жорстоке і нелюдське поводження.

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