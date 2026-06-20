74 удара кнутом и запрет на творчество: в Иране вынесли приговор певице из-за онлайн-выступления без хиджаба

Иранскую певицу Парасту Ахмади приговорили к 74 ударам кнутом после ее выступления без хиджаба во время онлайн-концерта.

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Иранскую певицу Парасту Ахмади и восьмерых участников её творческой команды приговорили к 74 ударам плетью из-за концерта, который артистка провела онлайн без хиджаба в конце 2024 года. Об этом пишет The Guardian.

Помимо телесного наказания, суд запретил Ахмади и другим фигурантам дела в течение двух лет покидать страну и заниматься творческой деятельностью. При этом официальные подробности приговора судебные власти Ирана пока не обнародовали.

По данным издания, в декабре 2024 года 29-летняя певица исполнила во время онлайн-трансляции патриотическую композицию Az Khoone Javanane Vatan («Кровь юношей Отечества»), не надев хиджаб. Запись выступления быстро стала популярной и собрала миллионы просмотров на YouTube.

После трансляции правоохранители задержали Ахмади и нескольких музыкантов, однако позже их отпустили, открыв уголовное производство. Певице вменили нарушение общественной морали из-за создания и распространения в интернете контента, который власти считают «непристойным» и «аморальным».

Правозащитники и адвокаты, ознакомившиеся с материалами дела, считают приговор частью более масштабного давления на представителей культурной сферы, которые демонстрируют несогласие с политикой иранских властей.

Директор по адвокации американского Центра по правам человека в Иране Бахар Гандехари заявила, что наказание в виде 74 ударов плетью за пение и появление без хиджаба свидетельствует о неизменно сложной ситуации с правами человека в стране.

В свою очередь иранский адвокат и правозащитник Моин Хазаэли подчеркнул, что такой приговор не имеет надлежащего правового обоснования. По его словам, исполнение и распространение музыки не является уголовным правонарушением по законодательству Ирана, а телесные наказания противоречат международному праву и рассматриваются как жестокое и бесчеловечное обращение.

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